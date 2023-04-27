دي بروين: لم نتصدر الدوري بعد.. ولن نستسلم قبل حسم اللقب حسابيا

الخميس، 27 أبريل 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي وأرسنال

يرى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن الفوز على أرسنال يعد انتصارا ثمينا للغاية لكنه لم يحسم مصير لقب الدوري الإنجليزي.

ونصب مانشستر سيتي السيرك لأرسنال في ملعب الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقه ناديه: "أرسنال فريق رائع ومن الصعب اللعب أمامه، كان علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، وقد كنا".

وأضاف "كان من الممكن أن نسجل أكثر، لحسن الحظ الهدف الثاني لم يكن تسللا، وهو ما غير المباراة".

الفوز جعل سيتي خلف أرسنال بنقطتين في القمة، مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق السماوي.

وأوضح "مازلنا خلف أرسنال، وهناك الكثير من المباريات، الأمر صعب، الكثير من الأمور يمكن أن تحدث، هناك 7 مباريات أمامنا".

وتابع النجم البلجيكي "لن نستسلم حتى يتم حسم لقب الدوري حسابيا".

وأتم "جدولنا مزدحم، هناك العديد من التحديات أمامنا، والآن علينا الاستعداد لمباراة فولام يوم الأحد".

وافتتح دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وأضاف جون ستونز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأجهز دي بروين على أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 54.

لكن استطاع روب هولدنج تقليص النتيجة بهدف أول لأرسنال في الدقيقة 87.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إرلينج هالاند الهدف الرابع.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي أرسنال
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