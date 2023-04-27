كلوب: التأهل لدوري الأبطال ليس بأيدينا ولكن

يدرك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليس في يد فريقه، لكنه شدد على ضرورة تقديم مستويات قوية حتى نهاية الموسم أملا في تحقيق ذلك.

وقلب ليفربول تأخره أمام وست هام يونايتد إلى فوز بنتيجة 2-1، محققا الفوز الثالث على التوالي لأول مرة في عام 2023.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا إذا فزنا بجميع المباريات المتبقية سنتأهل إلى مسابقة أوروبية الموسم المقبل، لكن التأهل لدوري الأبطال ليس بأيدينا".

وأضاف "لا أهتم بذلك الآن، من المهم أن نستمر في لعب كرة قدم جيدة وفي نهاية الموسم سنرى عدد النقاط التي حققناها".

فوز ليفربول رفع رصيده إلى 53 نقطة مرتقيا للمركز السادس بفارق 6 نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث ومانشستر يونايتد الرابع.

وتابع الألماني "لا يمكنني رؤية السباق بعد، لأننا لسنا في موقع السباق. لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو الفوز بالمباريات".

وأكمل "إذا أدى ذلك إلى الضغط على الفرق الأخرى، فهذا ليس في أيدينا لأننا لن نلعب ضدهم. توتنام فقط سنلعب ضده وهو ينافس معنا على التأهل للمسابقات الأوروبية".

وواصل "إذا فازت الفرق التي تعلونا في الجدول في كل مبارياتهم، لن نتأهل لدوري الأبطال. لكنني لا أفكر في ذلك. أريد أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وأتم "أريد أن نظهر وجهنا الحقيقي في الأسابيع المتبقية من الموسم، لقد فعلنا ذلك الآن نوعا ما في الـ3 مباريات الأخيرة".

وفاز ليفربول على وست هام بهدفين مقابل هدف على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

سجل لوكاس باكيتا هدف وست هام، فيما رد ليفربول بهدفي كودي جاكبو، وجويل ماتيب.

فوز هو الثالث على التوالي لأول مرة لـ ليفربول في عام 2023، ولأول مرة للحمر منذ الانتصارات الثلاث في شهر نوفمبر الماضي بمختلف البطولات.