كلوب: التأهل لدوري الأبطال ليس بأيدينا ولكن

الخميس، 27 أبريل 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف في مرمى وست هام

يدرك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليس في يد فريقه، لكنه شدد على ضرورة تقديم مستويات قوية حتى نهاية الموسم أملا في تحقيق ذلك.

وقلب ليفربول تأخره أمام وست هام يونايتد إلى فوز بنتيجة 2-1، محققا الفوز الثالث على التوالي لأول مرة في عام 2023.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا إذا فزنا بجميع المباريات المتبقية سنتأهل إلى مسابقة أوروبية الموسم المقبل، لكن التأهل لدوري الأبطال ليس بأيدينا".

أخبار متعلقة:
تين هاج: خسارة توتنام بالستة تقلقني جوارديولا: مصيرنا أصبح بأيدينا.. والمباريات الـ3 المقبلة ستحدد طريق اللقب تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية ميرور: برونو فيرنانديز على رأس قائمة يونايتد في مواجهة توتنام

وأضاف "لا أهتم بذلك الآن، من المهم أن نستمر في لعب كرة قدم جيدة وفي نهاية الموسم سنرى عدد النقاط التي حققناها".

فوز ليفربول رفع رصيده إلى 53 نقطة مرتقيا للمركز السادس بفارق 6 نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث ومانشستر يونايتد الرابع.

وتابع الألماني "لا يمكنني رؤية السباق بعد، لأننا لسنا في موقع السباق. لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو الفوز بالمباريات".

وأكمل "إذا أدى ذلك إلى الضغط على الفرق الأخرى، فهذا ليس في أيدينا لأننا لن نلعب ضدهم. توتنام فقط سنلعب ضده وهو ينافس معنا على التأهل للمسابقات الأوروبية".

وواصل "إذا فازت الفرق التي تعلونا في الجدول في كل مبارياتهم، لن نتأهل لدوري الأبطال. لكنني لا أفكر في ذلك. أريد أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وأتم "أريد أن نظهر وجهنا الحقيقي في الأسابيع المتبقية من الموسم، لقد فعلنا ذلك الآن نوعا ما في الـ3 مباريات الأخيرة".

وفاز ليفربول على وست هام بهدفين مقابل هدف على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

سجل لوكاس باكيتا هدف وست هام، فيما رد ليفربول بهدفي كودي جاكبو، وجويل ماتيب.

فوز هو الثالث على التوالي لأول مرة لـ ليفربول في عام 2023، ولأول مرة للحمر منذ الانتصارات الثلاث في شهر نوفمبر الماضي بمختلف البطولات.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
دي بروين: لم نتصدر الدوري بعد.. ولن نستسلم قبل حسم اللقب حسابيا تين هاج: خسارة توتنام بالستة تقلقني ميرور: برونو فيرنانديز على رأس قائمة يونايتد في مواجهة توتنام جوارديولا: مصيرنا أصبح بأيدينا.. والمباريات الـ3 المقبلة ستحدد طريق اللقب تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الخميس 27 أبريل 2023- مانشستر يونايتد ضد توتنام.. وكلاسيكو السعودية صراع البقاء يشتعل في إنجلترا.. نوتينجهام يهزم برايتون ويخرج من مراكز الهبوط مؤقتا تشيلسي عامل حاسم وأفضلية لجوارديولا.. المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال في الدوري
أخر الأخبار
مدافع الهلال السعودي: لن نتحجج بالإرهاق قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا 25 دقيقة | السعودية
كيكي فلوريس يرحل عن تدريب خيتافي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: لم نتصدر الدوري بعد.. ولن نستسلم قبل حسم اللقب حسابيا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافسة مع 3 ملفات أخرى.. مصر تتقدم لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027 ساعة | منتخب مصر
بملكية مصرية.. رويال يتأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي ساعة | الوطن العربي
بعد رفض الهدية.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا ساعة | الدوري الإسباني
كلوب: التأهل لدوري الأبطال ليس بأيدينا ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
مساعده: فيريرا قرر اعتزال التدريب.. طلبنا ضم مروان عطية وسامسون أكثر لاعب أحبطنا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 2 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 3 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 4 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام