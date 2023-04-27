تين هاج: خسارة توتنام بالستة تقلقني

الخميس، 27 أبريل 2023 - 12:20

كتب : FilGoal

أليكس تيليس مات دوهيرتي مانشستر يونايتد توتنام

يشعر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالقلق من مواجهة توتنام بعد تلقي الأخير لخسارة مذلة بنتيجة 1-6 على يد نيوكاسل يونايتد قبل أيام.

ويلعب الشياطين الحمر يوم الخميس ضد توتنام في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كل الفرق الكبيرة تتعرض للهزائم، حتى ريال مدريد. لقد تعرض توتنام لهزيمة سيئة حقا وهم بالطبع غاضبون وهذا قد يكون وقودا للرد والعودة".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: مصيرنا أصبح بأيدينا.. والمباريات الـ3 المقبلة ستحدد طريق اللقب تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية ميرور: برونو فيرنانديز على رأس قائمة يونايتد في مواجهة توتنام مواعيد مباريات الخميس 27 أبريل 2023- مانشستر يونايتد ضد توتنام.. وكلاسيكو السعودية

وأضاف "ولكن كما قلت كثيرا، يتعلق الأمر بنا وليس بالمنافس. لا يمكن أبدا أن يكون المنافس أكثر رغبة منا في تحقيق الفوز. هذه هي الطريقة التي يجب أن نستعد بها للمباراة وعلينا أن نكون مستعدين منذ البداية ونهيمن على اللقاء".

وأكمل "لست مدرب توتنام لأقول كيف سيلعب السبيرز، أنا مدرب مانشستر يونايتد ونحن في وضع آخر. لكن علي التأكد من جاهزية فريقي لمواجهة هذا المنافس القوي. يجب أن أتأكد من أن لديهم طاقة وأنهم جاهزون لخوض المعركة".

وتابع "السباق على المراكز الأربعة الأولى؟ بالطبع هي مباراة هامة جدا في هذا السباق عندما تنظر إلى جدول الترتيب، لكن أسلوبنا لن يتغير. نريد الفوز في كل مباراة. لا يهم من هو المنافس".

يونايتد يحتل المركز الرابع بفارق ست نقاط عن توتنام، وله مباراتين مؤجلتين.

وأتم الهولندي "من الواضح تماما تأثير هاري كين على توتنام. لكن لدينا خطة لإيقافه. عليك أن تدافع كفريق أمامه فهو لاعب ذكي، لذا عليك ألا تسمح له بالتواجد في الأماكن الخطيرة".

توتنام مانشستر يونايتد إريك تين هاج
نرشح لكم
دي بروين: لم نتصدر الدوري بعد.. ولن نستسلم قبل حسم اللقب حسابيا كلوب: التأهل لدوري الأبطال ليس بأيدينا ولكن ميرور: برونو فيرنانديز على رأس قائمة يونايتد في مواجهة توتنام جوارديولا: مصيرنا أصبح بأيدينا.. والمباريات الـ3 المقبلة ستحدد طريق اللقب تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الخميس 27 أبريل 2023- مانشستر يونايتد ضد توتنام.. وكلاسيكو السعودية صراع البقاء يشتعل في إنجلترا.. نوتينجهام يهزم برايتون ويخرج من مراكز الهبوط مؤقتا تشيلسي عامل حاسم وأفضلية لجوارديولا.. المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال في الدوري
أخر الأخبار
مدافع الهلال السعودي: لن نتحجج بالإرهاق قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا 26 دقيقة | السعودية
كيكي فلوريس يرحل عن تدريب خيتافي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: لم نتصدر الدوري بعد.. ولن نستسلم قبل حسم اللقب حسابيا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافسة مع 3 ملفات أخرى.. مصر تتقدم لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027 ساعة | منتخب مصر
بملكية مصرية.. رويال يتأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي ساعة | الوطن العربي
بعد رفض الهدية.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا ساعة | الدوري الإسباني
كلوب: التأهل لدوري الأبطال ليس بأيدينا ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
مساعده: فيريرا قرر اعتزال التدريب.. طلبنا ضم مروان عطية وسامسون أكثر لاعب أحبطنا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 2 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 3 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 4 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام