تين هاج: خسارة توتنام بالستة تقلقني

يشعر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالقلق من مواجهة توتنام بعد تلقي الأخير لخسارة مذلة بنتيجة 1-6 على يد نيوكاسل يونايتد قبل أيام.

ويلعب الشياطين الحمر يوم الخميس ضد توتنام في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كل الفرق الكبيرة تتعرض للهزائم، حتى ريال مدريد. لقد تعرض توتنام لهزيمة سيئة حقا وهم بالطبع غاضبون وهذا قد يكون وقودا للرد والعودة".

وأضاف "ولكن كما قلت كثيرا، يتعلق الأمر بنا وليس بالمنافس. لا يمكن أبدا أن يكون المنافس أكثر رغبة منا في تحقيق الفوز. هذه هي الطريقة التي يجب أن نستعد بها للمباراة وعلينا أن نكون مستعدين منذ البداية ونهيمن على اللقاء".

وأكمل "لست مدرب توتنام لأقول كيف سيلعب السبيرز، أنا مدرب مانشستر يونايتد ونحن في وضع آخر. لكن علي التأكد من جاهزية فريقي لمواجهة هذا المنافس القوي. يجب أن أتأكد من أن لديهم طاقة وأنهم جاهزون لخوض المعركة".

وتابع "السباق على المراكز الأربعة الأولى؟ بالطبع هي مباراة هامة جدا في هذا السباق عندما تنظر إلى جدول الترتيب، لكن أسلوبنا لن يتغير. نريد الفوز في كل مباراة. لا يهم من هو المنافس".

يونايتد يحتل المركز الرابع بفارق ست نقاط عن توتنام، وله مباراتين مؤجلتين.

وأتم الهولندي "من الواضح تماما تأثير هاري كين على توتنام. لكن لدينا خطة لإيقافه. عليك أن تدافع كفريق أمامه فهو لاعب ذكي، لذا عليك ألا تسمح له بالتواجد في الأماكن الخطيرة".