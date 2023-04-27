ميرور: برونو فيرنانديز على رأس قائمة يونايتد في مواجهة توتنام

الخميس، 27 أبريل 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وإيفرتون

تواجد برونو فيرنانديز ضمن قائمة مانشستر يونايتد المتجهة لمواجهة توتنام.

ويحل يونايتد ضيفا على توتنام مساء الخميس ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن برونو فيرنانديز تواجد ضمن بعثة مانشستر يونايتد المسافرة إلى لندن لمواجهة توتنام.

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وكان الدولي البرتغالي قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

إريك تين هاج قال في تصريحات نشرها موقع ناديه في وقت سابق: "يغيب عنا كل من ليساندرو مارتينيز ورافاييل فاران".

وأضاف "لا نعرف حتى الآن موقف برونو. بالنسبة لباقي اللاعبين، الأمور تسير على ما يرام".

وأوضح المدرب الهولندي أن الصورة التي نشرتها زوجة برونو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي حذاء واقيا لا تعني بالضرورة غيابه عن مواجهة توتنام.

وعلق قائلا "في أغلب الأحيان يستخدم اللاعبون تلك الأداة التي ظهر بها برونو. الهدف وقايتهم".

واستدرك "الكاحل يجب أن يهدأ، لقد رأينا جميعًا أنه لعب المباراة ما يزيد عن 90 دقيقة رغم تعرضه للإصابة في الشوط الأول".

وأتم "نخوض المباراة التالية يوم الخميس، لذلك لا يوجد أمامنا متسع من الوقت، ولكن علينا أن نرى ما سيحدث".

يونايتد يحتل المركز الرابع بفارق ست نقاط عن توتنام، وله مباراتين مؤجلتين.

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