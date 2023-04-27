جوارديولا: مصيرنا أصبح بأيدينا.. والمباريات الـ3 المقبلة ستحدد طريق اللقب

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المباريات الـ3 المقبلة لفريقه بالدوري الإنجليزي ستحدد طريق اللقب، وذلك بعد فوز الثمين على منافسه أرسنال.

ونصب مانشستر سيتي السيرك لأرسنال في ملعب الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأمر يعتمد علينا الآن، قبل اللقاء كنت أحب التواجد مكان أرسنال، لأنه إذا انتصروا علينا سيكون الأمر بأيديهم، لكن الآن مصير اللقب أصبح بأيدينا".

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 73 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، لكن لفريق جوارديولا مباراتين مؤجلتين.

وأضاف "أشعر أن المباريات الـ3 القادمة، ضد فولام وليدز يونايتد ووست هام يونايتد ستكون مهمة للغاية وستحدد الكثير".

وأكمل "فولام ظهر بشكل رائع هذا الموسم بعدما تأهل من دوري القسم الثاني، وسنلعب على أرضنا أمام ليدز ووست هام، ونحن نشعر براحة أكبر بتواجد المشجعين هنا، الثلاث مباريات القادمة".

وتابع "أهم شيء أن المصير بأيدينا، عندما تصل إلى نهاية الموسم أهم شيء أن يعتمد الأمر عليك، ولكن لا ننسى أن أمامنا 7 مباريات أخرى".

وواصل "لم أقلل من فريق أرسنال لثانية واحدة، أعرف كم هم جيدين، لكنهم لم يكونوا في أفضل حالتهم، ونحن كنا جيدين للغاية".

وشدد المدرب الإسباني "إذا لعبنا كما لعبنا أمام أرسنال وبهذه العقلية، سأكون أسعد مدرب".

وافتتح كيفن دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وأضاف جون ستونز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأجهز دي بروين على أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 54.

لكن استطاع روب هولدنج تقليص النتيجة بهدف أول لأرسنال في الدقيقة 87.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إرلينج هالاند الهدف الرابع.