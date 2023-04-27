تقرير مغربي: المكافآت سلاح الرجاء لتخطي الأهلي

رفع نادي الرجاء المغربي قيمة المكافآت المرصودة للاعبيه حال تخطي الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب 2-0.

وبحسب "هيسبورت" المغربي فإن عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء قرر رفع مكافآت الفوز لفريقه حال الفوز على الأهلي.

وأوضحت التقرير أن البدراوي قرر رفع قيمة مكافآت الفوز على الأهلي من 80 ألف درهم مغربي إلى 110 ألف درهم لكل لاعب حال التأهل لنصف النهائي.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.