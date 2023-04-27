دوري NBA - باتلر يقود هيت للتأهل لمواجهة نيكس في نصف نهائي الشرق

الخميس، 27 أبريل 2023 - 11:37

كتب : FilGoal

جيمي باتلر نجم ميامي هيت

قاد جيمي باتلر نجم ميامي هيت فريقه للتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA ليضرب موعدا مع نيويورك نيكس.

وتعملق باتلر وقاد هيت لإقصاء ميلووكي باكس متصدر القسم الشرقي بالفوز 128-126 بعد مباراة امتدت للوقت الإضافي لتنتهي السلسلة بنتيجة 4-1 لهيت.

وسجل باتلر 42 نقطة و7 تمريرات حاسمة مع 8 متابعات.

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بشكل عام كان باتلر أفضل لاعبي هيت خلال السلسلة، فهو أفضل مسجلي فريقه، إذ سجل في السلسلة على الترتيب:

المباراة الأولى.. 35 نقطة

المباراة الثانية.. 25 نقطة

المباراة الثالثة.. 30 نقطة

المباراة الرابعة.. 56 نقطة

المباراة الخاسمة.. 42 نقطة

إليكم ملخص ما قدمه جيمي باتلر في المباراة الخامسة.

وهذه هي المرة السادسة التي ينجح فريق أنهى الدوري الاعتيادي بالمركز الثامن في إقصاء المتصدر من الأدوار الإقصائية.

وتأهل نيويورك نيكس لنصف النهائي بعد فوزه على كليفلاند كافالييرز 106-95 لتنتهي السلسلة بنتيجة 4-1.

وبذلك يتأهل نيويورك نيكس لنصف النهائي لأول مرة منذ 2013.

وفي المنطقة الغربية، انتصر ممفيس جريزليس على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 116-99 لتصبح نتيجة السلسلة هي تقدم ليكرز 3-2.

وستقام المباراة السادسة بينهما يوم السبت، وفي حالة فوز ليكرز سيحسم تأهله لنصف النهائي، فيما تمتد السلسلة إلى المواجهة السابعة لو فاز ممفيس.

ميامي هيت نيويورك نيكس NBA
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