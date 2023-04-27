تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الخميس، 27 أبريل 2023 - 11:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام

توقف محمد صلاح نجم ليفربول عن التسجيل بعد نجاحه في هز الشباك في عدة مباريات متتالية، وذلك ضمن فوز مثير لفريقه على وست هام يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه وست هام يونايتد 2-1 في ملعب لندن الأولمبي، بالجولة 33 للدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

فيما كان المدافع جويل ماتيب صاحب هدف الفوز أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 27 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 299 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 183 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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