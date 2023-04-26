صراع البقاء يشتعل في إنجلترا.. نوتينجهام يهزم برايتون ويخرج من مراكز الهبوط مؤقتا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

لاعبو نوتينجهام فوريست يحتفلون بالفوز على برايتون

اشتعل صراع البقاء في الدوري الإنجليزي قبل أسابيع قليلة من نهاية المسابقة، وذلك بعد فوز هام لـ نوتينجهام فوريست على برايتون.

وفاز نوتينجهام فوريست على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "ذا سيتي جراوند"، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

تقدم برايتون في الدقيقة الـ38 عن طريق فاكوندي بونانوتي، قبل أن يتعادل باسكال جروس لـ نوتينجهام بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

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ويبدو بأن برايتون مازال يعاني مرارة توديع كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أيام أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، فكان الشوط الثاني كابوسا على كتيبة روبيرتو دي زيربي.

نوتينجهام فوريست أضافوا الهدف الثاني في الدقيقة الـ69 عن طريق دانيلو دوس سانتوس.

وفي الدقيقة الـ91، أضاف مورجان جيبس-وايت هدفا ثالثا من ركلة جزاء، ليحسم فوز أصحاب الأرض على برايتون بثلاثية.

الفوز رفع رصيد نوتينجهام إلى 30 نقطة مرتقيا للمركز الـ17 الذي ينجو بصاحبه من الهبوط، فيما تجمد رصيد برايتون عند 49 نقطة في المركز الثامن، وليفقد أمل التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل حسابي رسميا.

نوتينجهام خرج من مراكز الهبوط مؤقتا، إذ يلعب إيفرتون مع نيوكاسل يونايتد مساء غد الخميس. مباراة سيدخلها التوفيز بحاجة إلى الفوز من أجل الهروب من دوامة الهبوط.

الدوري الإنجليزي برايتون نوتينجهام فوريست
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