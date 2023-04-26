لامبارد صفر.. تشيلسي يتكبد الهزيمة الخامسة على التوالي أمام برينتوفرد

عاد فرانك لامبارد لإنقاذ تشيلسي، لكن أسطورة البلوز بحاجة لمن ينقذه من هذا الموقف بعدما تكبد الهزيمة الخامسة على التوالي.

خسر تشيلسي أمام برينتفورد بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة هي الخامسة على التوالي لـ تشيلسي بمختلف البطولات منذ عودة لامبارد كمدرب مؤقت لإنقاذ الفريق خلفا لـ جراهام بوتر المدرب الأمريكي.

خسارة جمدت رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الـ11، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع.

سيزار أزبليكويتا سجل الأول بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف برايان مبومو الهدف الثاني.

وبتلك النتيجة، فقد تشيلسي آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشكل رسميا، إذ سيكون 57 نقطة هو أعلى رقم يمكن لهم الوصول له، في حين يملك مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع حاليا 59 نقطة.

رسميا - #تشيلسي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له تشيلسي هو 57 نقطة، فيما أن المركز الرابع يحتله مانشستر يونايتد بـ59 نقطة pic.twitter.com/adiLiZcwm4 — FilGoal (@FilGoal) April 26, 2023

ويفرق تشيلسي حاليا عن المركز السابع -آخر المراكز المؤهلة لبطولات قارية- في الموسم المقبل، 15 نقطة قبل 6 جولات من نهاية المسابقة بمجموع 18 نقطة.