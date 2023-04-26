كسر رقم صلاح.. هالاند يصبح الهداف التاريخي في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع إرلينج هالاند - ليفربول أمام مانشستر سيتي

كسر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقم محمد صلاح وأصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدفا في انتصار سيتي اليوم الأربعاء على أرسنال بأربعة أهداف لهدف في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ذلك الهدف جعله يصل لرقم 33 له خلال الموسم الجاري من المسابقة هو أعلى مما سجله صلاح كاملا في موسمه التاريخي 2017-208 مع ليفربول.

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ومنذ بدء الاعتماد على الموسم في الدوري الإنجليزي بتواجد 20 فريقا من 38 جولة كان أكثر من سجل أهدافا هم كالتالي:

آلان شيرار مع نيوكاسل في 1995-1996 – 31 هدفا

كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في 2007-2008 – 31 هدفا

لويس سواريز مع ليفربول في 2013-2014- 31 هدفا

محمد صلاح مع ليفربول في 2017-2018 – 32 هدفا

والآن هالاند وصل لهدفه الـ33 ويتبقى له سبع مباريات أخرى في المسابقة.

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