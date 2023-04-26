نصب السيرك للفيل.. سيتي يدهس أرسنال برباعية ويقترب من صدارة الدوري

ظل أرسنال يتربع على صدارة الدوري ولكنه فقد النقطة تلو الأخرى في شهر أبريل الحاسم ومع قدومه للقمة أمام مانشستر سيتي سقط مجددا.

ونصب مانشستر سيتي السيرك لأرسنال في ملعب الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف في لقاء شهد سيطرة تامة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا.

افتتح كيفن دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وأضاف جون ستونز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأجهز دي بروين على أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 54.

لكن استطاع روب هولدنج تقليص النتيجة بهدف أول لأرسنال في الدقيقة 87.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إرلينج هالاند الهدف الرابع.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 73 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، لكن لفريق جوارديولا مباراتين مؤجلتين.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ تام للكرة من قبل سيتي وكاد يسجل هدفا مبكرا بعد عرضية زاحفة من جاك جريليش حاول آرون رامسديل إبعادها وكاد يتسبب توماس بارتي في ركلة جزاء لصالح دي بروين لكن احتسب الحكم مخالفة للاعب أرسنال.

وفي الدقيقة السابعة مرر هالاند بينية إلى دي بروين الذي انطلق مسرعا وأطلق تسديدة مقوسة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

ومرر هالاند بينية جديدة لدي بروين الذي كاد يسجل هدفا ثانيا له ولفريقه لكن تألق بن وايت ومنع تسديدة اللاعب البلجيكي من الذهاب للمرمى.

وتألق رامسديل وحرم هالاند من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ومرور جميل من بين المدافعين.

وسدد هالاند كرة قوية على الطائر لكن رامسديل أبعدها.

وجاء التهديد الأول من أرسنال بتسديدة من بارتي في الدقيقة 34 لكنها مرت لخارج الملعب.

وسدد هالاند كرة جديدة لكنها مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل سيتي على خطأ وأرسل منه دي بروين عرضية قابلها جون ستونز برأسية في الشباك.

واحتسب الحكم تسلل على اللاعب الإنجليزي لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف ليتقدم سيتي في النتيجة بهدفين دون رد.

وسدد جرانيت تشاكا كرة قوية لكن إيدرسون تصدى له.

ومن بينية جديدة من هالاند إلى دي بروين المتواجد داخل منطقة الجزاء سدد كرة زاحفة من بين قدمي روب هولدنج لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وغابت الفرص الخطيرة عن كلا الفريقين.

ولكن في الدقيقة 87 قلص هولدنج النتيجة بهدف أول لأرسنال بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل هالاند الهدف الرابع لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز فريقه بأربعة أهداف لهدف.