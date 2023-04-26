3 انتصارات متتالية لأول مرة في 2023.. ليفربول يقلب تأخره لفوز على وست هام في صراع الأبطال

قلب ليفربول تأخره أمام وست هام يونايتد إلى فوز، محققا الفوز الثالث على التوالي لأول مرة في عام 2023.

فاز ليفربول على وست هام بهدفين مقابل هدف على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

سجل لوكاس باكيتا هدف وست هام، فيما رد ليفربول بهدفي كودي جاكبو، وجويل ماتيب.

فوز هو الثالث على التوالي لأول مرة لـ ليفربول في عام 2023، ولأول مرة للحمر منذ الانتصارات الثلاث في شهر نوفمبر الماضي بمختلف البطولات.

فوز ليفربول رفع رصيده إلى 53 نقطة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 34 نقطة في المركز الـ14.



















التشكيل

يورجن كلوب بدأ بـ جويل ماتيب على حساب إبراهيما كوناتي في الدفاع، فيما استمر الثلاثي الهجومي مكونا من محمد صلاح، وديوجو جوتا، وكودي جاكبو.

على الجهة الأخرى، بدأ ديفيد مويس بـ جارود بوين، وميكيل أنطونيو، وسعيد بن رحمة في هجوم وست هام يونايتد.

صلاح وجوتا وجاكبو يقودون هجوم ليفربول، وجونز أساسي أمام وست هام📋#في_إنجلترا pic.twitter.com/Iq4iP2d51c — FilGoal (@FilGoal) April 26, 2023

وصف المباراة

ليفربول بدأ المباراة بقوة، وكانت انطلاقة محمد صلاح الأولى في الدقيقة السادسة وتصويبة في الدفاع لترتد الكرة إلى جاكبو الذي سدد مجددا في الدفاع لتخرج إلى ركنية.

وعكس اتجاه اللعب، فاجأ وست هام الضيوف بهدف أول في الدقيقة الـ12.

هدف ورد

لوكاس باكيتا سدد يمينية قوية في مرمى أليسون بيكر مسجلا الأول.

وجاء الرد سريعا في الدقيقة الـ17 من ليفربول بهدف التعادل. تصويبة قوية من جاكبو من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك فابيانسكي.

فرص مهدرة

ليفربول استمر في الضغط لتسجيل الثاني. الكرة وصلت إلى جوتا قي الدقيقة الـ26 داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد بجانب القائم بقليل.

وأرسل محمد صلاح عرضية في الدقيقة الـ38، لمسها جاكبو برأسه، وتابعها جوتا برأسية من داخل الست ياردات لكن بجانب القائم.

ووسط الهجوم الأحمر، كاد وست هام يتقدم مجددا في الدقيقة الـ43. انطلاقة رائعة من مانويل لانزيني ثم عرضية أرضية مرت من أمام أنطونيو المواجه للمرمى الخالي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

بدأ وست هام الشوط الثاني بقوة، وبالفعل سجل الثاني في الدقيقة الـ54 عن طريق جارود بوين، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع للفيديو بسبب التسلل.

هنا تدخل يورجن كلوب وأجرى تبديلان في الدقيقة الـ59. شارك لويس دياز وتياجو ألكانتارا بدلا من جوردان هندرسون، وديوجو جوتا.

ليفربول رد بقوة وانتزع الخطورة. ركنية أولى في الدقيقة الـ59 نفذها أندرو روبيرتسون، ووسط الزحام، سدد جويل ماتيب لكن الدفتع أنقذها من على خط المرمى.

وركنية جديدة في نفس الدقيقة، نفذها روبيرتسون، وقابلها ماتيب برأسية هذه المرمى مسجلا الثاني.

ديفيد مويس تدخل هنا ودفع بـ داني إنجز، وماكسويل كورنيه في الدقيقة الـ71 بدلا من ميكيل أنطونيو، وسعيد بن رحمة.

ورد كلوب بدخول داروين نونيز في الدقيقة الـ77 بدلا من كودي جاكبو.

ثم شارك جيمس ميلنر في الدقيقة الـ85 بدلا من كورتيس جونز.

بوين انطلق مجددا في الدقيقة الـ86 وسدد بنفس طريقة الهدف الملغي، لكن أليسون تصدى لها هذه المرة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

فوز ليفربول رفع رصيده إلى 53 نقطة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 34 نقطة في المركز الـ14.