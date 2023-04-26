انتهت الدوري الإنجليزي – وست هام (1)-(2) ليفربول.. نهاية المباراة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - وست هام وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد مع ليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 77 داروين نونيز يشارك بدلا من جاكبو.

ق. 67 جووووووووووول ثاااااني لليفربول. ركنية قابلها جويل ماتيب برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 66 أووه ركنية نفذها أرنولد ووسط الزحام سددها ماتيب لكن أنقذها الدفاع من على خط المرمى.

ق. 59 لويس دياز وتياجو ألكانتارا يشاركان بدلا من جوردان هندرسون، وديوجو جوتا.

تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل.

ق. 54 جوووووووول ثاااني. بوين بتصويبة R2 رائعة في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 أووووه انطلاقة رائعة من لانزيني وعرضية أرضية مرت من أمام أنطونيو المواجه للمرمى الخالي.

ق. 38 عرضية من محمد صلاح لمسها جاكبو برأسه، وتابعها جوتا برأسية من داخل الست ياردات لكن بجانب القائم.

ق. 26 أوووه جوتا يهدر بعد فوةضى أوصلت الكرة إلى جوتا الذي سدد فوق المرمى بقليل.

ق. 17 جووووول التعاااادل سريعا. تصويبة قوية من جاكبو من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك فابيانسكي.

ق. 12 جوووول أوووول لـ وست هام عن طريق لوكاس باكيتا بعد تصويبة يمينية رائعة في مرمى أليسون.

ق. 6 انطلاقة أولى من صلاح وتصويبة في الدفاع لترتد الكرة إلى جاكبو الذي سدد مجددا في الدفاع لتخرج إلى ركنية.

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي
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