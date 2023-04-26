حازم إمام: اتحاد الكرة ليس له علاقة بقرارات لجنتي الانضباط والاستئناف

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

حازم إمام ومحمد بركات

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مجلس إدارة الجبلاية ليس له علاقة بقرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بشأن قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإيقافه.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء قائلا: "والله العظيم الاتحاد ملوش دعوة بالموضوع".

وأكمل "إن كان في قرارات لجنة الانضباط أو قرارات لجنة الاستئناف وكل لجنة يقودها قضاة محترمون وقراراتهم مستقلة".

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وكانت لجنة الانضباط أصدرت عقوبة بشأن كهربا بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وتقدم الأهلي باستئناف على القرار وشارك كهربا في لقاء سموحة بالدوري وسجل هدفا فيه ويستطيع المشاركة في لقاء السوبر ضد الزمالك في الخامس من شهر مايو المقبل.

ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".

وأكد مصدر من اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com قبل قليل أن الاتحاد أبلغ الأهلي بعقوبة كهربا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أبلغنا الأهلي بعقوبة كهربا قبل قليل اليوم الثلاثاء من خلال خطاب رسمي مرسل للنادي".

وتابع "لم نعلن عن العقوبة لأنها خطابات رسمية بين الاتحاد والأندية والإعلان عنها ليس من مسؤوليتنا".

كذلك كشف مصدر من لجنة الانضباط لـFilGoal.com أن اللجنة أصدرت عقوبتها ضد كهربا يوم الأحد الماضي وتم إبلاغ اتحاد الكرة بها.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقوبة كهربا تم إصدارها يوم الأحد الماضي والإعلان عنها بشكل رسمي ليس من مسؤولية اللجنة وأبلغنا اتحاد الكرة بالعقوبة ليخطر بها الأهلي ويعلن عنها رسميا".

وأضاف "العقوبة هي إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي".

اتحاد الكرة حازم إمام كهربا
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