حازم إمام: اتحاد الكرة ليس له علاقة بقرارات لجنتي الانضباط والاستئناف

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مجلس إدارة الجبلاية ليس له علاقة بقرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بشأن قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإيقافه.

محمود كهربا النادي : الأهلي

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء قائلا: "والله العظيم الاتحاد ملوش دعوة بالموضوع".

وأكمل "إن كان في قرارات لجنة الانضباط أو قرارات لجنة الاستئناف وكل لجنة يقودها قضاة محترمون وقراراتهم مستقلة".

والله العظيم الاتحاد مالوش دعوه بالموضوع ان كان في قرارات لجنة الانضباط او قرارات لجنة الاستئناف وكل لجنه يقودها قضاة محترمون وقرارتهم مستقله pic.twitter.com/faGmPDg5vb — Hazem Emam (@14) April 26, 2023

وكانت لجنة الانضباط أصدرت عقوبة بشأن كهربا بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وتقدم الأهلي باستئناف على القرار وشارك كهربا في لقاء سموحة بالدوري وسجل هدفا فيه ويستطيع المشاركة في لقاء السوبر ضد الزمالك في الخامس من شهر مايو المقبل.

ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".