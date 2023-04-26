تشكيل أرسنال – خيسوس أساسي.. وعودة تشاكا ضد مانشستر سيتي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

جرانيت شاكا - أرسنال ضد ليدز

عاد جرانيت تشاكا لتشكيل أرسنال الأساسي بعد غيابه عنه في لقاء ساوثامبتون وذلك استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.

ويحل أرسنال ضيفا على سيتي اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جابرييل ماجاليس- روب هولدنج- بن وايت

في الوسط: توماس بارتي- جرانيت تشاكا- مارتن أوديجارد

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا

ويتصدر أرسنال الترتيب بـ75 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سيتي، لكن للأخير مباراتين أقل.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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