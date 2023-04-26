تشكيل أرسنال – خيسوس أساسي.. وعودة تشاكا ضد مانشستر سيتي
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:06
كتب : FilGoal
عاد جرانيت تشاكا لتشكيل أرسنال الأساسي بعد غيابه عنه في لقاء ساوثامبتون وذلك استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.
ويحل أرسنال ضيفا على سيتي اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جابرييل ماجاليس- روب هولدنج- بن وايت
في الوسط: توماس بارتي- جرانيت تشاكا- مارتن أوديجارد
في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا
ويتصدر أرسنال الترتيب بـ75 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سيتي، لكن للأخير مباراتين أقل.
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي – عودة دي بروين.. القوة الضاربة جاهزة لأرسنال تشكيل ليفربول – عودة ماتيب وصلاح أساسي أمام وست هام بيرناردو سيلفا: هالاند يملك نفس عقلية رونالدو مدافع ليستر ينتقل إلى أتليتكو مدريد تحديد موعد دربي مانشستر في نهائي كأس إنجلترا تين هاج يثير الشكوك حول مشاركة برونو أمام توتنام محمد صلاح: أتألق أمام الكبار لهذه الأسباب مدافع ليفربول: مصيرنا ليس في أيدينا.. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن