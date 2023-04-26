تشكيل ليفربول – عودة ماتيب وصلاح أساسي أمام وست هام
الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 20:00
كتب : FilGoal
عاد جويل ماتيب إلى تشكيل ليفربول الأساسي على حساب إبراهيما كوناتي أمام وست هام.
أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.
تشكيل ليفربول شهدء عودة ماتيب على حساب كوناتي المدافع الفرنسي.
من جهة أخرى، استمر محمد صلاح كأساسي في الهجوم، وبجانب ديوجو جوتا، وكودي جاكبو.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حارس: أليسون بيكر.
الدفاع: ترينت أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.
الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كورتيس جونز.
الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – كودي جاكبو.
Here's how we line up to take on West Ham tonight 👊#WHULIV— Liverpool FC (@LFC) April 26, 2023
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