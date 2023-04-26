الفوز الأول في 2023.. طلائع الجيش يعيد أمل البقاء بفوز غال على المحلة

لأول مرة في عام 2023، عرف طلائع الجيش طعم الفوز بمختلف البطولات، وحقق فوزا أحيا آمال بقاءه في بطولة الدوري على حساب المحلة.

فاز طلائع الجيش على غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء على ملعب الجهاز العسكري، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

سجل بول جوليوس هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

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جووووووول 🔥⚽ بول جوليوس يفتتح التسجيل مبكرًا لطلائع الجيش في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/Wf0Cgr0pF9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 26, 2023

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 21 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ12.

الفريق العسكري قلص الفارق بينه وبين الداخلية صاحب المركز الـ15 الذي ينجو بصاحبه من الهبوط إلى أربع نقاط، وللجيش مباراتين أقل.

التشكيل

بدأ عماد النحاس بـ بول جوليوس كأساسي لأول مرة في هجوم طلائع الجيش، فيما تواجد النجم أحمد سمير على مقاعد البدلاء.

على الجهة الأخرى، بدأ عبد الباقي جمال بـ عمرو شعبان في حراسة المرمى، فيما تواجد جابرييل أوروك في الهجوم بحانب عبد الرحمن عاطف على حساب تشارليز إيكبنيونج.

انفكت العقدة

ويعد الفوز هو الأول لطلائع الجيش في عام 2023، والأول منذ الفوز على البنك الأهلي يوم 20 ديسمبر الماضي تحديدا. خلال تلك الفترة لعب طلائع الجيش 18 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة، وكأس العرب للأندية الأبطال. تعادل في 10 مباريات -حسم أحدهم بركلات الترجيح في كأس الرابطة، وخسر 8 آخرين ولم يفز أبدا.

وحقق النحاس انتصاره الأول رفقة طلائع الجيش في مباراته العاشرة بقيادتهم فنيا.

انتهت. ▪طلائع الجيش يحقق فوزه الأول في عام 2023، والانتصار الأول في الدوري بعد 15 مباراة منذ الفوز على البنك الأهلي يوم 20 ديسمبر الماضي ▪عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الفريق ويصل للنقطة رقم 21 في المركز الـ 17، بينما يتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 30 في المركز الـ 12. pic.twitter.com/TIulWuY5G6 — FilGoal (@FilGoal) April 26, 2023

وصف المباراة

طلائع الجيش بدأ المباراة قويا من أجل الحسم، وكان له التقدم في الدقيقة السابعة بالفعل.

عرضية من أحمد عبد الرحمن داخل منطقة الجزاء إلى بول جوليوس الذي مهدها إلى محمد شريف والذي استلمها بدوره لتذهب الكرة إلى جوليوس مجددا والذي سدد هذه المرة في المرمى مسجلا الأول.

هدف هو الأول للنيجيري صاحب الـ19 عاما هذا الموسم في مباراته الخامسة بعد انضمامه لـ طلائع الجيش خلال انتقالات يناير الماضية.

طلائع الجيش واصل الضغط، وسجل جوليوس هدفا ثانيا في الدقيقة الـ24، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

ركنية نفذها محمد شريف، وقابلها بول جوليوس برأسية في المرمى، ليحتسبها أحمد الغندور حكم اللقاء هدفا.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر الغندور إلغاء الهدف بسبب تسلل محمد فتح الله الذي اعتبره الحكم متداخلا في حجب الرؤية عن عمرو شعبان حارس المحلة، رغم إنه لم يلمس الكرة.

تبديلات اضطرارية

مصائب المحلة لم تتوقف هنا، فتعرض إبراهيما كونيه لإصابة في الدقيقة الـ33وغادر الملعب للعلاج.

عبد الباقي جمال قرر إخراج كونيه للإصابة في الدقيقة الـ36، وأشرك أحمد الشيخ هداف الفريق بدلا منه.

وفي نفس التوقف، شارك أحمد رضا كذلك بدلا من إيهاب سمير كثاني تبديلات المحلة.

المحلة بدأ الدخول في الأجواء هنا، وكانت أول محاولة حقيقية في الدقيقة الـ43، لكنها سهلة في يد محمد شعبان، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

الشوط الثاني

غزل المحلة بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك حازم مرسي، وحميد ماو بدلا من طارق سامي، وأحمد النادري.

البديل أحمد النادري سدد بقوة في الدقيقة الـ48 لكن بجانب القائم بقليل.

عماد النحاس أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ58 بدخول محمود وادي بدلا من بول جوليوس صاحب الهدف.

وكاد طلائع الجيش يسجل الثاني في الدقيقة الـ59. مخالفة نفذها محمد شريف وكاد عمرو شعبان يخطئ في التصدي لها، لكنه أمسكها على مرتين.

ثاني تبديلات النحاس جاءت في الدقيقة الـ69 بدخول عربي بدر بدلا من محمد شريف.

ولجأ عبد الباقي جمال إلى دكته مرة أخرى في الدقيقة الـ77، فشارك تشارلز إيكبنيونج بدلا من محمد جابر

وضاعت أخطر فرص اللقاء أو الموسم كله في الدقيقة الـ87. انطلق محمد شحاتة بشكل رائع وأرسل عرضية أرضية داخل الست ياردات إلى محمود وادي الخالي من الرقابة، لكن المهاجم الفلسطيني أهدرها بجانب المرمى بغرابة شديدة.

وكانت آخر تبديلات طلائع الجيش في الدقيقة الـ91 بدخول مصطفى الخواجة بدلا من كريم طارق.

الوقت الضائع مر بهدوء، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش على غزل المحلة.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 21 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ12.