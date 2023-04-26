مدافع ليستر ينتقل إلى أتليتكو مدريد

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

جوني إيفانز وكاجلار سويونكو

وقع كاجلار سويونكو مدافع ليستر سيتي على عقود انتقاله إلى أتليتكو مدريد.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب التركي وقع على عقد يربطه بالفريق الإسباني حتى عام 2027.

وجاء انتقال اللاعب صاحب الـ26 عاما بشكل مجاني إذ أن تعاقده مع ليستر ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
القمة الثانية.. البنا حكما لمواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي كرة يد - مؤهلة لكأس العالم للأندية.. الهدى السعودي يستضيف البطولة العربية تحديد موعد دربي مانشستر في نهائي كأس إنجلترا

وانضم سويونكو إلى ليستر سيتي في صيف عام 2018 قادما من فرايبورج الألماني.

وتوج سويونكو مع ليستر بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

وشارك اللاعب التركي مع ليستر في 130 مباراة إجمالا سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

ليستر سيتي أتليتكو مدريد سويونكو
نرشح لكم
تحديد موعد دربي مانشستر في نهائي كأس إنجلترا تين هاج يثير الشكوك حول مشاركة برونو أمام توتنام محمد صلاح: أتألق أمام الكبار لهذه الأسباب مدافع ليفربول: مصيرنا ليس في أيدينا.. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن تيليجراف: لوكاكو قد يحصل على فرصة جديدة في تشيلسي مع بوكيتينيو سبورت: 3 أندية إنجليزية تراقب موقف رافينيا في برشلونة لامبارد: إنزو فيرنانديز مستقبل تشيلسي محمد صلاح يتحدث عن علاقته بكلوب ولقبه الأغلى
أخر الأخبار
مدافع ليستر ينتقل إلى أتليتكو مدريد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
القمة الثانية.. البنا حكما لمواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كرة سلة - الأهلي (22) - (11) فيروفيارو.. الفترة الأولى 30 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - بسبب قمة سوبر القدم.. تعديل في موعد مواجهة الأهلي ضد بترو دي لواندا 59 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - مؤهلة لكأس العالم للأندية.. الهدى السعودي يستضيف البطولة العربية ساعة | كرة يد
مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (1)-(0) غزل المحلة.. عمرو شعبان كاد يخطئ ساعة | الدوري المصري
التشكيل - ثلاثي في هجوم طلائع الجيش.. وعودة عمرو شعبان لحراسة غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
تحديد موعد دربي مانشستر في نهائي كأس إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري