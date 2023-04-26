مدافع ليستر ينتقل إلى أتليتكو مدريد

وقع كاجلار سويونكو مدافع ليستر سيتي على عقود انتقاله إلى أتليتكو مدريد.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب التركي وقع على عقد يربطه بالفريق الإسباني حتى عام 2027.

وجاء انتقال اللاعب صاحب الـ26 عاما بشكل مجاني إذ أن تعاقده مع ليستر ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم سويونكو إلى ليستر سيتي في صيف عام 2018 قادما من فرايبورج الألماني.

وتوج سويونكو مع ليستر بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

وشارك اللاعب التركي مع ليستر في 130 مباراة إجمالا سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.