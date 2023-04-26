تحديد موعد دربي مانشستر في نهائي كأس إنجلترا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء موعد نهائي كأس إنجلترا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وكان يوم الثالث من يونيو المقبل قد تحدد لإقامة المباراة، لكن موعد انطلاقها لم يتم الكشف عنه سوى يوم الأربعاء.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي أن المباراة ستنطلق في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت القاهرة).

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وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في هذا التوقيت منذ 12 عاما.

وذكرت تقارير عديدة أن انطلاق اللقاء في هذا الوقت المبكر يأتي بعد طلب سلطات الأمن الإنجليزية.

وضرب مانشستر يونايتد موعدا مع جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتخطى مانشستر يونايتد نظيره برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

فيما فاز مانشستر سيتي على شيفيلد بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها رياض محرز.

وللمرة الأولى سيلتقي قطبا مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحصل الفائز على 2 مليون جنيه إسترليني بينما يحصد الخاسر مليون جنيه إسترليني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 3 يونيو المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد ويمبلي.

وينطلق في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

يذكر أن مانشستر سيتي انتصر في ذهاب الموسم الحالي في الدوري بستة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يفوز مانشستر يونايتد إيابا في أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف واحد.

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