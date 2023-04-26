طريق الأهلي - الترجي يفقد نجمه أمام شبيبة القبائل وفي نصف نهائي دوري الأبطال

أعلن نادي الترجي التونسي غياب لاعبه الليبي حمدو الهوني لنحو شهر بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأصيب حمدو في القمة التونسية بين الترجي والنجم الساحلي في الدوري يوم الثلاثاء.

وأفاد نادي الترجي في بيان: "بعد تعرضه لإصابة في مباراة النجم الساحلي أجرى لاعبنا حمدو الهوني الفحوصات اللازمة التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية يوم الأربعاء".

وأضاف البيان "سيدخل الهوني بعدها في فترة راحة لمدة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر".

وبذلك تأكد غياب النجم الليبي عن لقاء شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومباراتي نصف النهائي في حالة تأهل الفريق التونسي.

وحقق الترجي التونسي انتصارا ثمينا على شبيبة القبائل بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 على ملعب 5 جويليه.

وسيلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس لحسم هوية المتأهل.

ويذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في نصف النهائي القاري يومي 12 و19 مايو المقبل.

وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب في القاهرة بالفوز 2-0.

ويقام لقاء الإياب يوم السبت في ملعب محمد الخامس بالرباط.