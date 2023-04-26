تين هاج يثير الشكوك حول مشاركة برونو أمام توتنام

أثار إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد المزيد من الشكوك حول مشاركة برونو فرنانديز في مواجهة توتنام بالدوري الإنجليزي.

ويلعب الشياطين الحمر يوم الخميس ضد توتنام في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يغيب عنا كل من ليساندرو مارتينيز ورافاييل فاران".

وأضاف "لا نعرف حتى الآن موقف برونو. بالنسبة لباقي اللاعبين، الأمور تسير على ما يرام".

وتعرض الدولي البرتغالي لإصابة في الكاحل مواجهة برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح المدرب الهولندي أن الصورة التي نشرتها زوجة برونو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي حذاء واقيا لا تعني بالضرورة غيابه عن مواجهة توتنام.

وعلق قائلا "في أغلب الأحيان يستخدم اللاعبون تلك الأداة التي ظهر بها برونو. الهدف وقايتهم".

واستدرك "الكاحل يجب أن يهدأ، لقد رأينا جميعًا أنه لعب المباراة ما يزيد عن 90 دقيقة رغم تعرضه للإصابة في الشوط الأول".

وأتم "نخوض المباراة التالية يوم الخميس، لذلك لا يوجد أمامنا متسع من الوقت، ولكن علينا أن نرى ما سيحدث".

يونايتد يحتل المركز الرابع بفارق ست نقاط عن توتنام، وله مباراتين مؤجلتين.