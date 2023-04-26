محمد صلاح: أتألق أمام الكبار لهذه الأسباب

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن أسباب تألقه أمام الكبار بشكل مستمر، وأوضح أنه يفضل الألقاب الجماعية على الجوائز الفردية.

صلاح أصبح عقدة لكبار إنجلترا منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي في 2017، فقد سجل 12 هدفا أمام مانشستر يونايتد و11 ضد مانشستر سيتي و10 أهداف أمام توتنام و9 ضد أرسنال، على سبيل المثال لا الحصر.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة bt sport: "أحاول دائما إعداد نفسي بشكل جيد قبل المباريات التي نواجه فيها الكبار، لأن هذه هي المباريات التي يشاهدها العالم أجمع. أنا لاعب المباريات الكبيرة".

وأضاف "لهذا السبب أسعد للغاية عندما أسجل أمام الكبار، أحاول دائما صناعة الفارق في هذه المباريات المرتقبة، وأعتقد أنني أظهر خلالها بشكل جيد".

وتابع "أحتاج دائما إلى المنافسة الصحية مع زملائي لأنه شيء يجعلني أعمل بجد أكبر. أريد أن أسجل أكثر من أي لاعب آخر في الفريق وأكثر من أي لاعب آخر في الدوري، هذا شيء يجعلني أشعر بالجوع حقا".

واستدرك النجم المصري "في الوقت نفسه أريد أيضا أن يسجل داروين نونيز وديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو ولويس دياز وكودي جاكبو الكثير من الأهداف".

ويلعب قائد منتخب مصر موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وحين طُلب من صلاح الاختيار بين الفوز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي أو التتويج بالبطولات مع الفريق أجاب قائلا "بالطبع الألقاب الجماعية".

وعلل "لأن الألقاب تأتي بالعمل الجماعي، أذهب إلى النادي كل يوم وأرى أن الجميع يضحون بالكثير من الأشياء للفوز بالألقاب من أجل للفريق، لذلك سأختار دائمًا الألقاب الجماعية".

قائد منتخب مصر توج بلقب الحذاء الذهبي 3 مرات من قبل.

في 298 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 183 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.