محمد صلاح: أتألق أمام الكبار لهذه الأسباب

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن أسباب تألقه أمام الكبار بشكل مستمر، وأوضح أنه يفضل الألقاب الجماعية على الجوائز الفردية.

صلاح أصبح عقدة لكبار إنجلترا منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي في 2017، فقد سجل 12 هدفا أمام مانشستر يونايتد و11 ضد مانشستر سيتي و10 أهداف أمام توتنام و9 ضد أرسنال، على سبيل المثال لا الحصر.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة bt sport: "أحاول دائما إعداد نفسي بشكل جيد قبل المباريات التي نواجه فيها الكبار، لأن هذه هي المباريات التي يشاهدها العالم أجمع. أنا لاعب المباريات الكبيرة".

أخبار متعلقة:
مدافع ليفربول: مصيرنا ليس في أيدينا.. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا؟ الاحتفال قد يكون في الدربي مواعيد مباريات الأربعاء 26 أبريل - الزمالك في الدوري والأهلي في BAL.. وحسم الصدارة في إنجلترا لامبارد: إنزو فيرنانديز مستقبل تشيلسي

وأضاف "لهذا السبب أسعد للغاية عندما أسجل أمام الكبار، أحاول دائما صناعة الفارق في هذه المباريات المرتقبة، وأعتقد أنني أظهر خلالها بشكل جيد".

وتابع "أحتاج دائما إلى المنافسة الصحية مع زملائي لأنه شيء يجعلني أعمل بجد أكبر. أريد أن أسجل أكثر من أي لاعب آخر في الفريق وأكثر من أي لاعب آخر في الدوري، هذا شيء يجعلني أشعر بالجوع حقا".

واستدرك النجم المصري "في الوقت نفسه أريد أيضا أن يسجل داروين نونيز وديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو ولويس دياز وكودي جاكبو الكثير من الأهداف".

ويلعب قائد منتخب مصر موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وحين طُلب من صلاح الاختيار بين الفوز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي أو التتويج بالبطولات مع الفريق أجاب قائلا "بالطبع الألقاب الجماعية".

وعلل "لأن الألقاب تأتي بالعمل الجماعي، أذهب إلى النادي كل يوم وأرى أن الجميع يضحون بالكثير من الأشياء للفوز بالألقاب من أجل للفريق، لذلك سأختار دائمًا الألقاب الجماعية".

قائد منتخب مصر توج بلقب الحذاء الذهبي 3 مرات من قبل.

في 298 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 183 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تين هاج يثير الشكوك حول مشاركة برونو أمام توتنام مدافع ليفربول: مصيرنا ليس في أيدينا.. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن تيليجراف: لوكاكو قد يحصل على فرصة جديدة في تشيلسي مع بوكيتينيو سبورت: 3 أندية إنجليزية تراقب موقف رافينيا في برشلونة لامبارد: إنزو فيرنانديز مستقبل تشيلسي محمد صلاح يتحدث عن علاقته بكلوب ولقبه الأغلى جوارديولا: لا أنكر أهمية مواجهة أرسنال.. لكنها لن تحسم اللقب ضربة مزدوجة لـ تشيلسي.. لامبارد يعلن غياب جيمس وماونت لنهاية الموسم
أخر الأخبار
تين هاج يثير الشكوك حول مشاركة برونو أمام توتنام 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الجزيري لـ في الجول: وافقت على الانضمام للزمالك في السوبر وكأس الكؤوس.. وعقبة أمام إتمام الصفقة 50 دقيقة | كرة يد
محمد صلاح: أتألق أمام الكبار لهذه الأسباب 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الأهلي: قادرون على حسم لقاء الإياب أمام الرجاء لصالحنا ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع ليفربول: مصيرنا ليس في أيدينا.. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2 ساعة | الكرة المصرية
قبل مواجهة الأهلي.. ثنائي الرجاء يغيب عن التدريبات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا؟ الاحتفال قد يكون في الدربي 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟ 4 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو