مدرب الأهلي: قادرون على حسم لقاء الإياب أمام الرجاء لصالحنا

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 13:58

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحييون الجماهير بعد الفوز على الرجاء

يؤمن سامي قمصان مدرب الأهلي بقدرة فريقه على حسم تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من المغرب حين يواجه الرجاء المغربي يوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب 2-0.

وقال قمصان في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "تنتظرنا مباراة كبيرة بين أفضل فرق إفريقيا. الحمد لله أنهينا الشوط الأول بنتيجة مرضية ولا زال هناك الشوط الثاني".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة الأهلي.. ثنائي الرجاء يغيب عن التدريبات مواعيد مباريات الأربعاء 26 أبريل - الزمالك في الدوري والأهلي في BAL.. وحسم الصدارة في إنجلترا أجندة مباريات الزمالك في مايو – قمة السوبر.. ومواجهة ضد الإسماعيلي أجندة مباريات الأهلي في مايو - قمة السوبر.. ومواجهة بيراميدز مهددة بالتأجيل بسبب إفريقيا

وأضاف "نعلم ونقدر قيمة نادي الرجاء ونكن له ولجماهيره كل الاحترام، لكننا قادرون على حسم لقاء الإياب لصالحنا إن شاء الله".

وأكمل "نتمنى أن تسير المباراة بروح رياضية عالية، في ظل العلاقة الطيبة بين الفريقين".

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا، والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

الليبي معتز إبراهيم حكما لإياب الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لع

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تحديد موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما قبل مواجهة الأهلي.. ثنائي الرجاء يغيب عن التدريبات منتخب نيجيريا يستدعي لاعب المحلة لكأس العالم للشباب وصول بعثة الأهلي إلى المغرب لمواجهة الرجاء تحقيق في الجول – من الفشل إلى اجتياح القارة.. قصة تحول السنغال إلى عملاق كروي في الجول يكشف – أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي ضد الرجاء الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء على خطى الهلال.. إجلاء الجهاز الفني لـ المريخ السوداني والمحترفين إلى أسوان
أخر الأخبار
الجزيري لـ في الجول: وافقت على الانضمام للزمالك في السوبر وكأس الكؤوس.. وعقبة أمام إتمام الصفقة 28 دقيقة | كرة يد
محمد صلاح: أتألق أمام الكبار لهذه الأسباب 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الأهلي: قادرون على حسم لقاء الإياب أمام الرجاء لصالحنا ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع ليفربول: مصيرنا ليس في أيدينا.. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما ساعة | الكرة المصرية
قبل مواجهة الأهلي.. ثنائي الرجاء يغيب عن التدريبات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا؟ الاحتفال قد يكون في الدربي 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة بيع النادي.. والتنازل عن عمر كمال وبوبو للأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟ 4 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو