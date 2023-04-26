مدرب الأهلي: قادرون على حسم لقاء الإياب أمام الرجاء لصالحنا

يؤمن سامي قمصان مدرب الأهلي بقدرة فريقه على حسم تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من المغرب حين يواجه الرجاء المغربي يوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب 2-0.

وقال قمصان في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "تنتظرنا مباراة كبيرة بين أفضل فرق إفريقيا. الحمد لله أنهينا الشوط الأول بنتيجة مرضية ولا زال هناك الشوط الثاني".

وأضاف "نعلم ونقدر قيمة نادي الرجاء ونكن له ولجماهيره كل الاحترام، لكننا قادرون على حسم لقاء الإياب لصالحنا إن شاء الله".

وأكمل "نتمنى أن تسير المباراة بروح رياضية عالية، في ظل العلاقة الطيبة بين الفريقين".

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا، والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لع