مدافع ليفربول: مصيرنا ليس في أيدينا.. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن

يدرك أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن تواجد فريقه ضمن الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي مع نهاية الموسم ليس في يد فريقه، لكنه شدد على التمسك بالأمل حتى الرمق الأخير.

ليفربول يحتل المركز الثامن بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الثالث ومانشستر يونايتد الرابع.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "علينا أن نحاول الاستمرار في تجميع النقاط ومواصلة محاولة الفوز في المباريات وتحسين مستوانا، كان الأداء مؤخرًا جيدًا نوعًا ما وممتعًا".

وأضاف "قدمنا أداء جيدا في المباريات الـ4 الأخيرة، لم نخسر، تعادلنا مع تشيلسي وأرسنال وبعد ذلك فزنا في مباراتين، لذلك علينا الاستمرار هكذا".

وشدد قائد منتخب اسكتلندا "علينا مواصلة محاولة تجميع النقاط لنرى كيف سينتهي بنا المطاف".

وتابع "المركز الذي سننهي فيه الموسم خارج عن إرادتنا، ولكن حاليا كل ما يمكننا فعله هو الفوز بالمباريات والاستمرار في المضي قدمًا بهذه الطريقة ودعونا نرى بعد المباراة الأخيرة في الموسم كيف سيكون مركزنا".

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد يوم الأربعاء ضمن حملة اللحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأتم "مباراة وست هام دائما ما تكون صعبة، لذلك يجب أن نكون مستعدين لتقديم أفضل مباراة ممكنة. إذا فعلنا ذلك سنسبب لهم المشاكل وهو ما نهدف القيام به يوم الأربعاء".