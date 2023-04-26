قبل مواجهة الأهلي.. ثنائي الرجاء يغيب عن التدريبات

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

الشناوي يتألق ويتصدى لتسديدة الناهيري

غاب محمد الناهيري وعبد الصمد البدوي ثنائي الرجاء المغربي عن تدريب الفريق يوم الثلاثاء قبل أيام من مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل.

وذكر موقع البطولة المغربي أن البدوي لم يشارك في المران بداعي الإصابة التي يشكو منها.

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بينما حضر الناهيري التدريب لكن دون مشاركته فيه، حيث أخبر الطاقم الطبي بشعوره ببعض الآلام، حسب التقرير.

وشهد التدريب حضور كل اللاعبين باستثناء الناهيري والبدوي.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا، والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

الليبي معتز إبراهيم حكما لإياب الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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