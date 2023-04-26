دوري NBA - ناجتس يتأهل لنصف نهائي الغرب ويضرب موعدا مع صنز

تأهل دنفر ناجتس إلى نصف نهائي المنطقة الغربية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA ليضرب موعدا مع فينيكس صنز.

كلاهما حسم سلسلة ربع النهائي بذات النتيجة 4-1 على حساب مينيسوتا تمبروولفز ولوس أنجلوس كليبرز.

ناجتس حسم الفوز بالمباراة الخامسة على مينيسوتا تمبروولفز 112-109 على ملعبه.

يعود الفضل إلى جمال موراي الذي سجل 35 نقطة، ونيكولا يوكيتش الذي حقق "تريبل دابل" بتسجيل 28 نقطة و12 تمريرة حاسمة و17 متابعة.

بينما انتصر صنز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 136-130 بالمباراة الخامسة من السلسلة.

ويدين الفريق بالفضل لديفن بوكر الذي سجل 47 نقطة، فيما أضاف كيفن دورانت 31 نقطة.

KD balled out as the Suns won Game 5 🔥 31 PTS, 6 REB, 4 AST PHX advances to the Western Conference Semifinals.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/HNHsEjklQv — NBA (@NBA) April 26, 2023

في المنطقة الشرقية، خسر بوسطن سلتيكس فرصة التأهل عن المنطقة الشرقية حين سقط على أرضه أمام أتلانتا هوكس الذي قلص نتيجة السلسلة إلى 3-2.

ويمكن لبوسطن أن يحسم تأهله إذا فاز في المباراة السادسة في أتلانتا يوم الخميس، فيما تمتد السلسلة إلى المواجهة السابعة في بوسطن لو فاز أتلانتا هوكس.

واستفاد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي سيواجه الفائز منهما في نصف النهائي من تأجيل حسم السلسلة، بسبب الحصول على فترة راحة أطول عقب فوزه 4-0 على بروكلين نتس.