دوري NBA - ناجتس يتأهل لنصف نهائي الغرب ويضرب موعدا مع صنز

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

ديفن بوكر

تأهل دنفر ناجتس إلى نصف نهائي المنطقة الغربية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA ليضرب موعدا مع فينيكس صنز.

كلاهما حسم سلسلة ربع النهائي بذات النتيجة 4-1 على حساب مينيسوتا تمبروولفز ولوس أنجلوس كليبرز.

ناجتس حسم الفوز بالمباراة الخامسة على مينيسوتا تمبروولفز 112-109 على ملعبه.

يعود الفضل إلى جمال موراي الذي سجل 35 نقطة، ونيكولا يوكيتش الذي حقق "تريبل دابل" بتسجيل 28 نقطة و12 تمريرة حاسمة و17 متابعة.

بينما انتصر صنز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 136-130 بالمباراة الخامسة من السلسلة.

ويدين الفريق بالفضل لديفن بوكر الذي سجل 47 نقطة، فيما أضاف كيفن دورانت 31 نقطة.

في المنطقة الشرقية، خسر بوسطن سلتيكس فرصة التأهل عن المنطقة الشرقية حين سقط على أرضه أمام أتلانتا هوكس الذي قلص نتيجة السلسلة إلى 3-2.

ويمكن لبوسطن أن يحسم تأهله إذا فاز في المباراة السادسة في أتلانتا يوم الخميس، فيما تمتد السلسلة إلى المواجهة السابعة في بوسطن لو فاز أتلانتا هوكس.

واستفاد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي سيواجه الفائز منهما في نصف النهائي من تأجيل حسم السلسلة، بسبب الحصول على فترة راحة أطول عقب فوزه 4-0 على بروكلين نتس.

NBA دنفر ناجتس فينيكس صنز
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 26 أبريل - الزمالك في الدوري والأهلي في BAL.. وحسم الصدارة في إنجلترا خبر في الجول - جلسة بين محترف سلة الزمالك ومسؤولي النادي الخميس لمناقشة التجديد سلة - مؤتمر سيف سمير: الجميع في حالة تركيز لإسعاد الجماهير.. وهدفنا الوصول لمونديال الأندية سلة - مؤتمر أجوستي: تركيز الأهلي كبير في الدوري الإفريقي.. وننتظر الحضور الجماهيري سلة - الأهلي يعلن قائمة لاعبيه في بطولة BAL كرة سلة - مؤتمر صحفي الثلاثاء لـ أجوستي وسيف سمير قبل انطلاق بطولة إفريقيا كرة سلة - طرح تذاكر بطولة BAL عبر موقع تذكرتي.. وخصم لمدة يومين اتحاد السلة يوافق على استقدام حكام أجانب لنهائي الدوري بين الاتحاد والأهلي
أخر الأخبار
قندوسي: مواجهة الإياب ضد الرجاء لها حسابات خاصة.. وسعيد بأجواء غرف خلع ملابس الأهلي 9 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يثير الشكوك حول مشاركة برونو أمام توتنام 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الجزيري لـ في الجول: وافقت على الانضمام للزمالك في السوبر وكأس الكؤوس.. وعقبة أمام إتمام الصفقة ساعة | كرة يد
محمد صلاح: أتألق أمام الكبار لهذه الأسباب ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الأهلي: قادرون على حسم لقاء الإياب أمام الرجاء لصالحنا ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع ليفربول: مصيرنا ليس في أيدينا.. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2 ساعة | الكرة المصرية
قبل مواجهة الأهلي.. ثنائي الرجاء يغيب عن التدريبات 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري