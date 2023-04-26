تيليجراف: لوكاكو قد يحصل على فرصة جديدة في تشيلسي مع بوكيتينيو

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن إمكانية عودة روميلو لوكاكو لتشيلسي بنهاية الموسم الحالي والحصول على فرصة جديدة مع الفريق.

اللاعب البلجيكي يقضي الموسم الحالي معارا من تشيلسي إلى إنتر الإيطالي ومن المفترض أن يعود إلى تشيلسي في الموسم القادم بشكل طبيعي.

وفقا للصحيفة فإن ماوريسيو بوكيتينو والذي اتفق معه النادي لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل يرحب بعودة لوكاكو والحصول على فرصة جديدة لإثبات نفسه.

على الجانب الآخر فإن صاحب الـ 29 عاما يرغب في الرحيل بشكل نهائي عن تشيلسي والبحث عن مستقبله في مكان آخر.

وفي حالة عودة لوكاكو إلى تشيلسي ستكون هي الفرصة الرابعة للاعب مع الفريق بعد 3 تجارب لم تكلل بالنجاح مما أدى لخروجه على سبيل الإعارة في الموسم الحالي.

لوكاكو كان قد انضم إلى تشيلسي للمرة الأولى عام 2012 وخاض فترتي إعارة مع وست بروميتش وإيفرتون قل أن يعود إلى تشيلسي ولكن لم ينجح في الحصول على مكان أساسي لينتقل إلى إيفرتون بشكل نهائي.

مع إيفرتون تألق لوكاكو لينتقل بعدها إلى مانشستر يونايتد في تجربة لم تنجح بشكل كامل قبل أن ينتقل إلى إنتر الذي ظهر بشكل رائع من جديد معه ليعود إلى تشيلسي من جديد في عام 2021 في صفقة قياسية تكلفت 97.5 مليون جنيه إسترليني.

وقضى لوكاكو الموسم الماضي مع تشيلسي ولكنه لم يتمكن من اللعب بشكل أساسي تحت قيادة توماس توخيل ليعود إلى إنتر على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي.

بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر كان قد أعلن عودة لوكاكو لتشيلسي بعد نهاية فترة إعارته قائلا: "إعارة لوكاكو ستنتهي يوم 30 يونيو المقبل، بغض النظر عن مدى جودة لعبه، سيعود إلى تشيلسي. لقد كان هذا الموسم غير مسبوق".

وأضاف "أشير إلى خوض كأس العالم في الشتاء، والمشاكل التي مررنا بها مرت بها فرق عدة أخرى واللاعبون الذين لعبوا في البطولة".

وأردف "لوكاكو حالة في هذه النقطة، مارسيلو بروزوفيتش لم يعد الذي نعرفه، لوكاكو لم يصل لحالته المثالية للعب أفضل كرة قدم، ليس هو نفس اللاعب الذي رأيناه هنا من قبل".

على الجانب الآخر فإن المهاجم البلجيكي قد أعلن منذ أيام رغبته في البقاء مع إنتر قائلا: ""أفكر في البقاء لفترة أطول في إيطاليا إذا استطاع إنتر التوصل لاتفاق مع تشيلسي".

ورد عليه الصحفيين بسؤال مباشر هل تريد الاستمرار مع إنتر ليرد مهاجم بلجيكا: "نعم، وهدفي هو تقديم أفضل ما لدي مع إنتر".

وأكمل "لدي علاقة ممتازة مع الجماهير وحاولت تقديم كل شيء لـ إنتر لأنه الفريق منحني الفرصة قبل عامين وسمح لي هذا النادي بأن أصبح ما أنا عليه اليوم".

وشارك لوكاكو مع تشيلسي في الثلاث مرات التي انضم فيها للفريق في 59 مباراة وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

ومنذ بداية الموسم الحالي فإن المهاجم البلجيكي قد شارك مع إنتر في 26 مباراة وخلالهم سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة.