أجندة مباريات الزمالك في مايو – قمة السوبر.. ومواجهة ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 00:42

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول مباريات ثلاث جولات جديدة من مسابقة الدوري بالإضافة إلى المؤجلات السابقة.

ويستهل الزمالك مشواره في شهر مايو المقبل بقمة مرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

وتم تأجيل مباراة الإسماعيلي والزمالك في الجولة 27 التي ستقام في الإسماعيلية لارتباط الفريق الأبيض بخوض لقاء كأس السوبر ضد الأهلي في الإمارات.

أخبار متعلقة:
أجندة مباريات الأهلي في مايو - قمة السوبر.. ومواجهة بيراميدز مهددة بالتأجيل بسبب إفريقيا رابطة الأندية تعلن مواعيد ثلاث جولات جديدة ومؤجلات الدوري.. ودورين من كأس مصر تحقيق في الجول – من الفشل إلى اجتياح القارة.. قصة تحول السنغال إلى عملاق كروي

ولكن ستتم إقامة المباراة بشكل طبيعي عقب انتهاء الزمالك من خوض مواجهة كأس السوبر.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراتين في كأس مصر ولكن حتى الآن لم تتم إجراء مراسم القرعة.

ومن المفترض إقامة مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة ما بين 6 لـ12 مايو، أما دور الـ16 فيقام من 25 لـ30 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات الزمالك في مايو كالتالي:

الجمعة 5 مايو - الزمالك X الأهلي (كأس السوبر المصري) (7 ونصف مساء)

السبت 13 مايو – الإسماعيلي X الزمالك (7 مساء) مؤجلة من الجولة 27

الخميس 18 مايو – الزمالك X أسوان (8 مساء) الجولة 28

الإثنين 22 مايو – الداخلية X الزمالك (9 ونصف مساء) الجولة 29

الثلاثاء 30 مايو – الزمالك X طلائع الجيش (8 مساء) مؤجلة من الجولة 23

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
صراع إفريقيا يشتعل.. طالع ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا المحلة يوافق على اعتذار مدربه عبد الباقي جمال مؤتمر أوسوريو: شيكابالا فاجئني بأدائه في المركز الجديد.. والتبديلات ليست لسوء مستوى فوز معتاد.. الزمالك يواصل تفوقه على سيراميكا كليوباترا في انتصار أوسوريو الأول حازم إمام: اتحاد الكرة ليس له علاقة بقرارات لجنتي الانضباط والاستئناف انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة تشكيل الزمالك - أربعة تغييرات لأوسوريو أمام سيراميكا كليوباترا.. وشيكابالا أساسي تشكيل سيراميكا كليوباترا – صلاح محسن يقود الهجوم ومحمد إبراهيم أساسي أمام الزمالك
أخر الأخبار
صراع إفريقيا يشتعل.. طالع ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 4 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أليجري: لم نبدأ بـ دانيلو خوفا من غيابه عن النهائي.. وإنتر أثبت قوته في دوري الأبطال 4 ساعة | الكرة الأوروبية
المحلة يوافق على اعتذار مدربه عبد الباقي جمال 4 ساعة | الدوري المصري
فارق الـ 11 نقطة ثابت.. برشلونة يرفض هدية جيرونا ويسقط أمام رايو فايكانو بثنائية 4 ساعة | الدوري الإسباني
ثاني الصاعدين إلى بريميرليج.. شيفيلد يعود للدوري الإنجليزي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
صراع البقاء يشتعل في إنجلترا.. نوتينجهام يهزم برايتون ويخرج من مراكز الهبوط مؤقتا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي عامل حاسم وأفضلية لجوارديولا.. المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال في الدوري 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
لامبارد صفر.. تشيلسي يتكبد الهزيمة الخامسة على التوالي أمام برينتوفرد 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 2 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 3 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 4 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام