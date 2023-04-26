أجندة مباريات الزمالك في مايو – قمة السوبر.. ومواجهة ضد الإسماعيلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول مباريات ثلاث جولات جديدة من مسابقة الدوري بالإضافة إلى المؤجلات السابقة.

ويستهل الزمالك مشواره في شهر مايو المقبل بقمة مرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

وتم تأجيل مباراة الإسماعيلي والزمالك في الجولة 27 التي ستقام في الإسماعيلية لارتباط الفريق الأبيض بخوض لقاء كأس السوبر ضد الأهلي في الإمارات.

ولكن ستتم إقامة المباراة بشكل طبيعي عقب انتهاء الزمالك من خوض مواجهة كأس السوبر.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراتين في كأس مصر ولكن حتى الآن لم تتم إجراء مراسم القرعة.

ومن المفترض إقامة مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة ما بين 6 لـ12 مايو، أما دور الـ16 فيقام من 25 لـ30 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات الزمالك في مايو كالتالي:

الجمعة 5 مايو - الزمالك X الأهلي (كأس السوبر المصري) (7 ونصف مساء)

السبت 13 مايو – الإسماعيلي X الزمالك (7 مساء) مؤجلة من الجولة 27

الخميس 18 مايو – الزمالك X أسوان (8 مساء) الجولة 28

الإثنين 22 مايو – الداخلية X الزمالك (9 ونصف مساء) الجولة 29

الثلاثاء 30 مايو – الزمالك X طلائع الجيش (8 مساء) مؤجلة من الجولة 23