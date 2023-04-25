سبورت: 3 أندية إنجليزية تراقب موقف رافينيا في برشلونة
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 21:56
كتب : FilGoal
تراقب ثلاثة أندية إنجليزية موقف رافينيا جناح برشلونة في ظل احتمالية إجبار النادي الكتالوني على بيعه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.
رافينيا
النادي : برشلونة
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن برشلونة يرغب في الحصول على 100 مليون يورو جراء بيع اللاعبين خلال الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن ثلاثة لاعبين مرشحين للرحيل هم رافينيا وفيران توريس وأنسو فاتي لكن يظل اللاعب البرازيلي الأقرب في ظل وجود اهتمام بضمه.
وذكر التقرير أن تشيلسي وأرسنال ونيوكاسل يعدون أبرز المهتمين بضم اللاعب.
وكان تشيلسي وأرسنال حاولا ضم اللاعب خلال الصيف الماضي من ليدز لكنه فضل الانتقال إلى برشلونة.
وشارك رافينيا مع برشلونة الموسم الجاري في 42 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع 10 آخرين.
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