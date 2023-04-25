في الجول يكشف – أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي ضد الرجاء

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 20:15

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - الأهلي - الرجاء

سافر الأهلي إلى المغرب اليوم الثلاثاء من أجل مواجهة الرجاء يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس.

فمن هم المستبعدين من المباراة؟

حسبما علم FilGoal.com فإن المستبعدين من المباراة هم عمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد الضاوي "كريستو" وشادي حسين ورأفت خليل وكريم الدبيس.

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وكان الأهلي فاز على الرجاء في استاد القاهرة السبت الماضي بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر خضوع اللاعبين لتدريبات يومية بشكل اعتيادي في العاشرة والنصف صباحا بمقر الأهلي في الجزيرة.

وسوف تقام مباراة الأهلي والرجاء المقبلة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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