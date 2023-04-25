انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(1) الداخلية.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

مهند لاشين يحتفل بهدف فوز فيوتشر على أسوان

يستضيف فيوتشر فريق الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 49 نقطة بينما الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق89 جوووووول قاتل من عبد الرحمن البانوبي لصالح الداخلية

ق47 تسديدة قوية من علي الزهدي وسعد سمير يتألق ويحولها إلى ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 هدوء في الربع ساعة الأخيرة

ق25 ضغط متواصل من لاعبي فيوتشر دون خطورة حقيقية

ق16 تسديدة من علي الفيل ولكن بعيدة عن عماد السيد حارس مرمى الداخلية

ق13 علي زعزع يستقبل عرضية بتسديدة ولكن ضعيفة في يد عماد السيد

ق8 ركنية أولى لفيوتشر ولكن أبعدها الدفاع بشكل جيد

انطلاق المباراة

الداخلية الدوري المصري فيوتشر
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