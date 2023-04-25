لامبارد: إنزو فيرنانديز مستقبل تشيلسي

يؤمن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط الفريق هو بمثابة مستقبل النادي.

إنزو فيرنانديز النادي : تشيلسي تشيلسي

وتحدث لامبارد للصحفيين اليوم الثلاثاء قائلا: "إنزو موهبة رائعة".

وواصل "أن يحقق لاعب شاب ما حققه في هذا العام الكروي هو أمر رائع".

وأكمل لامبارد "إنها لحظة صعبة للمجيء للنادي لكن هذا التحدي سيجعله أفضل، هو مستقبل تشيلسي".

وانضم إنزو إلى تشيلسي قادما من بنفيكا في شهر يناير الماضي بعقد يمتد حتى عام 2031.

وخاض إنزو مع تشيلسي 15 مباراة حتى الآن صنع خلالهم هدفين.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خاض 31 مباراة.

ويبتعد تشيلسي عن المركز الرابع الذي يحتله مانشستر يونايتد بفارق 20 نقطة.