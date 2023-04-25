وصول بعثة الأهلي إلى المغرب لمواجهة الرجاء

وصلت بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الرجاء في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الإياب على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وشهدت بعثة الأهلي تواجد البرازيلي برونو سافيو ضمن قائمة الفريق.

وأدى فريق الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل السفر إلى المغرب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الجانب البدني خلال التدريبات، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.

كما تم تخصيص برنامج استشفائي لبعض اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد، فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أكرم توفيق لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران.