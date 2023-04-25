محمد صلاح يتحدث عن علاقته بكلوب ولقبه الأغلى

أوضح محمد صلاح نجم ليفربول أنه يتمتع بعلاقة قوية مع مدربه يورجن كلوب، وشدد على أنه فخور بتحقيق الألقاب الجماعية والفردية مع الحمر.

ويلعب قائد منتخب مصر موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة bt sport: "علاقتي جيدة بيورجن كلوب منذ أن جئت إلى هنا. لقد لعبت معه لمدة خمس أو ست سنوات، لذلك نحن نعرف بعضنا البعض جيدا الآن".

وأضاف عن مدربه الألماني "نحن نقدر بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض وهو أهم شيء".

وتابع "هدفي الأكبر منذ أن كنت صغيرا هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، عندما كنت طفلا كنت دائما أشاهد دوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإنجليزي أو أي دوري آخر".

وأكمل "كان دوري الأبطال ولا يزال أكبر بطولة. كان حلمي أن ألعب فيه ذات يوم، لكن اللعب والفوز بلقبه أمر لا يصدق".

وحصد صلاح الذي لعب نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات لقب البطولة في موسم 2018-2019 حين هزم توتنام 2-0 في النهائي.

وواصل "عندما أنظر إلى الوراء عندما أتيت إلى ليفربول، قلت إنني أريد الفوز بالألقاب وأنا متحمس للعب كرة القدم ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب".

وأتم "لم يفز ليفربول بالألقاب لفترة طويلة لذلك أنا فخور جدا بتحقيق هذه الألقاب الجماعية مع الفريق والجوائز الفردية أيضا. أشياء تجعلني أشعر بالفخر".

في 298 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 183 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.