ضربة مزدوجة لـ تشيلسي.. لامبارد يعلن غياب جيمس وماونت لنهاية الموسم

تلقى تشيلسي ضربة أخرى قوية بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق رييس جيمس وماسون ماونت لنهاية الموسم.

وأعلن فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت لتشيلسي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي غياب الثنائي لنهاية الموسم.

ويعاني الظهير الأيمن جيمس من إصابة في عضلات الفخذ ستبعده لنهاية الموسم.

أما صانع الألعاب ماونت سيخضع لعملية جراحية في الحوض ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع وبالتالي لن يستطيع إكمال الموسم مع الفريق الأزرق.

ويلتقي تشيلسي غدا الأربعاء مع برينتفورد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويقترب تشيلسي من إعلان تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا للفريق بشكل دائم خلال الأيام القليلة المقبلة.

تشيلسي يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.