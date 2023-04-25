ضربة مزدوجة لـ تشيلسي.. لامبارد يعلن غياب جيمس وماونت لنهاية الموسم

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 15:45

كتب : FilGoal

رييس جيمس - تشيلسي - بوروسيا دورتموند

تلقى تشيلسي ضربة أخرى قوية بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق رييس جيمس وماسون ماونت لنهاية الموسم.

ماسون ماونت

النادي : تشيلسي

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وأعلن فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت لتشيلسي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي غياب الثنائي لنهاية الموسم.

ويعاني الظهير الأيمن جيمس من إصابة في عضلات الفخذ ستبعده لنهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
لاعبو توتنام يعتذرون لجماهيرهم ويقررون دفع تذاكر لقاء نيوكاسل أليجري يوضح موقف بوجبا وفلاهوفيتش من مباراة إنتر تشافي: مباراة رايو فايكانو هي الأكثر تعقيدا بالنسبة لـ برشلونة

أما صانع الألعاب ماونت سيخضع لعملية جراحية في الحوض ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع وبالتالي لن يستطيع إكمال الموسم مع الفريق الأزرق.

ويلتقي تشيلسي غدا الأربعاء مع برينتفورد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويقترب تشيلسي من إعلان تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا للفريق بشكل دائم خلال الأيام القليلة المقبلة.

تشيلسي يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي جيمس لامبارد ماونت
نرشح لكم
محمد صلاح يتحدث عن علاقته بكلوب ولقبه الأغلى جوارديولا: لا أنكر أهمية مواجهة أرسنال.. لكنها لن تحسم اللقب لاعبو توتنام يعتذرون لجماهيرهم ويقررون دفع تذاكر لقاء نيوكاسل الركراكي: أبني ببطء للعمل في الدوري الإنجليزي.. والمغرب يجب أن يكون بطل إفريقيا أولا كلوب يتحدث عن حظوظ ليفربول في التواجد ضمن الـ4 الكبار.. وموقف فيرمينو وكوناتي أرتيتا: مواجهة سيتي لن تحسم اللقب رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام الدوري المصري والإنجليزي وريال مدريد.. مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أبريل والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
لوكاكو يعلن رغبته في الاستمرار مع إنتر 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي يعلن قائمة لاعبيه في بطولة BAL 4 دقيقة | كرة سلة
محمد صلاح يتحدث عن علاقته بكلوب ولقبه الأغلى 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لا أنكر أهمية مواجهة أرسنال.. لكنها لن تحسم اللقب 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة مزدوجة لـ تشيلسي.. لامبارد يعلن غياب جيمس وماونت لنهاية الموسم 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
لاعبو توتنام يعتذرون لجماهيرهم ويقررون دفع تذاكر لقاء نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
على خطى الهلال.. إجلاء الجهاز الفني لـ المريخ السوداني والمحترفين إلى أسوان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟ 4 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو