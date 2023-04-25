الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 15:38

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الأهلي يحييون الجماهير بعد الفوز على الرجاء

أدى فريق الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل السفر إلى المغرب.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الجانب البدني خلال التدريبات، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.

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كما تم تخصيص برنامج استشفائي لبعض اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد، فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أكرم توفيق لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران.

ويتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء عقب نهاية المران، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب في الخامسة مساء اليوم.

وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا برأس محمد عبد المنعم وقدم حمدي فتحي.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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