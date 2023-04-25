لاعبو توتنام يعتذرون لجماهيرهم ويقررون دفع تذاكر لقاء نيوكاسل

قرر لاعبو توتنام تحمل تكلفة تذاكر جماهير الفريق التي سافرت لحضور مباراة نيوكاسل يونايتد التي خسرها السبيرز بنتيجة 1-6.

وخسر توتنام بهذه النتيجة العريضة ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي في مباراة شهدت استقبال 5 أهداف في أول 21 دقيقة.

وقال لاعبو توتنام في بيان مشترك للجماهير:

"كفريق نتفهم إحباطكم وغضبكم. نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف ولكن صدقونا نعلم أن هزيمة مثل هذه تؤلم".

"نحن نقدر دعمكم على ملعبنا وخارج ملعبنا، ومع وضع ذلك في الاعتبار، نود أن نعوض المشجعين الذين سافروا لحضور لقاء نيوكاسل يونايتد في الملعب بتكلفة التذاكر".

"نحن نعلم أن هذا لا يغير ما حدث يوم الأحد، لكننا سنبذل كل جهودنا لتصحيح الأمور ضد مانشستر يونايتد مساء الخميس، دعمكم سيعني كل شيء بالنسبة لنا. معا يمكننا إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

في أعقاب هذه الخسارة المدوية، أعلن نادي توتنام إقالة كريستيان ستيليني من منصبه كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم.

وتولى ستيليني تدريب توتنام بشكل مؤقت بعد رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق قبل عدة أسابيع.

وتولى ستيليني تدريب توتنام في 4 مباريات، فاز مرة وتعادل مثلها وخسر مرتين.

وقرر توتنام تعيين ريان ماسون لاعب الفريق السابق مدربا بشكل مؤقت لنهاية الموسم الجاري.

ويحتل توتنام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بعد خوض 32 مباراة.

ويلعب توتنام يوم الخميس المقبل ضد مانشستر يونايتد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.