على خطى الهلال.. إجلاء الجهاز الفني لـ المريخ السوداني والمحترفين إلى أسوان

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 15:03

كتب : رضا السنباطي

ريكاردو مدرب المريخ

أعلن نادي المريخ السوداني إجلاء الجهاز الفني للفريق بالكامل إلى أسوان رفقة مجموعة اللاعبين المحترفين.

يأتي ذلك بسبب الأوضاع الراهنة في السودان والاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووصل إلى مدينة أسوان المصرية الجهاز الفني للمريخ بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو وطاقمه المعاون.

أخبار متعلقة:
بسبب الأوضاع في السودان.. إجلاء الجهاز الفني لـ الهلال إلى فرنسا كاف يعلن فتح باب الترشح لاستضافة بطولتين

May be an image of 2 people and train

بالإضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا وباولو سيرجيو وماتيو كوتيلو وسيرجيو رافائيل وبرايان إدينسون وإريك كمبالي وسليمانو فاتاو.

وتمت عملية إجلاء الجهاز الفني واللاعبين عبر الطريق البري بين السوادن وأسوان، بمتابعة من رئيس النادي أيمن مبارك أبو جيبين.

ومن المنتظر أن يكمل نادي المريخ خلال الساعات المقبلة سفر الجهاز الفني إلى البرازيلي واللاعبين إلى بلدانهم من القاهرة.

وكان نادي الهلال السوداني أعلن أيضا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أفراد الجهاز الفني بالكامل بقيادة فلوران إيبينجي رحلوا إلى فرنسا.

May be an image of 6 people

المريخ السوداني
نرشح لكم
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء الركراكي: أبني ببطء للعمل في الدوري الإنجليزي.. والمغرب يجب أن يكون بطل إفريقيا أولا كاف يعلن فتح باب الترشح لاستضافة بطولتين انسحاب ناميبيا من المنافسة على تنظيم أمم إفريقيا 2027 بسبب الأوضاع في السودان.. إجلاء الجهاز الفني لـ الهلال إلى فرنسا اختطاف مهاجم منتخب ليبيا من قبل مسلحين في طرابلس جنوب إفريقيا تترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027 تقرير مغربي: رئيس الوداد يتدخل لإنهاء خلاف بين أوناجم وجاريدو
أخر الأخبار
لوكاكو يعلن رغبته في الاستمرار مع إنتر 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي يعلن قائمة لاعبيه في بطولة BAL 14 دقيقة | كرة سلة
محمد صلاح يتحدث عن علاقته بكلوب ولقبه الأغلى 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لا أنكر أهمية مواجهة أرسنال.. لكنها لن تحسم اللقب 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة مزدوجة لـ تشيلسي.. لامبارد يعلن غياب جيمس وماونت لنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
لاعبو توتنام يعتذرون لجماهيرهم ويقررون دفع تذاكر لقاء نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
على خطى الهلال.. إجلاء الجهاز الفني لـ المريخ السوداني والمحترفين إلى أسوان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟ 4 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو