على خطى الهلال.. إجلاء الجهاز الفني لـ المريخ السوداني والمحترفين إلى أسوان

أعلن نادي المريخ السوداني إجلاء الجهاز الفني للفريق بالكامل إلى أسوان رفقة مجموعة اللاعبين المحترفين.

يأتي ذلك بسبب الأوضاع الراهنة في السودان والاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووصل إلى مدينة أسوان المصرية الجهاز الفني للمريخ بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو وطاقمه المعاون.

بالإضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا وباولو سيرجيو وماتيو كوتيلو وسيرجيو رافائيل وبرايان إدينسون وإريك كمبالي وسليمانو فاتاو.

وتمت عملية إجلاء الجهاز الفني واللاعبين عبر الطريق البري بين السوادن وأسوان، بمتابعة من رئيس النادي أيمن مبارك أبو جيبين.

ومن المنتظر أن يكمل نادي المريخ خلال الساعات المقبلة سفر الجهاز الفني إلى البرازيلي واللاعبين إلى بلدانهم من القاهرة.

وكان نادي الهلال السوداني أعلن أيضا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أفراد الجهاز الفني بالكامل بقيادة فلوران إيبينجي رحلوا إلى فرنسا.