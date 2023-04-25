الركراكي: أبني ببطء للعمل في الدوري الإنجليزي.. والمغرب يجب أن يكون بطل إفريقيا أولا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

تعجب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب من عدم وجود أي مدرب إفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الركراكي عبر بي بي سي: "بالطبع العمل في الدوري الإنجليزي كان هدفا لي منذ بداية مسيرتي وأنا أبني له ببطء".

وأضاف متعجبا "متى سيحصل أول مدرب عربي أو إفريفي على وظيفة في الدوري الإنجليزي".

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وأكمل "الأمر معقد دائما بالنسبة للمدربين الأفارقة في أوروبا، لكن المونديال الأخير أظهر أننا قادرون على ذلك ولكننا في انتظار مالك نادي أو رئيس يمتلك من الشجاعة ما يجعله يمنحنا الفرصة".

وأردف "وصول المغرب لنصف نهائي المونديال من الممكن أن يحفز كرة القدم الإفريقية".

وعن منتخب بلاده قال: "لاعبو منتخب المغرب لا يمكن أن يصبحوا ملوك العالم قبل أن يصبحوا ملوك قارة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "زوجتي قالت لي لماذا وصلت بمنتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم، لقد جلبت لنفسك المزيد من المشاكل".

وقاد وليد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 في أبرز إنجاز إفريقي وعربي في تاريخ المونديال.

منتخب المغرب الدوري الإنجليزي وليد الركراكي
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