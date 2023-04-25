كاف يعلن فتح باب الترشح لاستضافة بطولتين
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 13:34
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء فتح باب الترشح لتنظيم مسابقتي دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023 وكأس أمم إفريقيا للمحليين 2024.
وأوضح كاف في بيانه أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات سيكون يوم 6 مايو المقبل.
وأفاد كاف بأن الملفات المقدمة من طرف الدول الراغبة في تنظيم أي بطولة منهما يجب أن تتضمن أسماء الملاعب المضيفة وملاعب التدريبات، وأماكن الإقامة، ووسائل النقل.
يذكر أن النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات أقيمت في مصر عام 2021.
بينما أقيمت النسخة الثانية في المغرب العام الماضي.
أما بطولة أمم إفريقيا للمحليين فأقيمت 7 مرات من قبل.
النسخة الأخيرة أقيمت في الجزائر هذا العام.
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