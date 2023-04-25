كلوب يتحدث عن حظوظ ليفربول في التواجد ضمن الـ4 الكبار.. وموقف فيرمينو وكوناتي

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن حظوظ فريقه في إنهاء موسم الدوري الإنجليزي ضمن الأربعة الكبار.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد ضمن حملة اللحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فالفريق يحتل المركز الثامن بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الثالث ومانشستر يونايتد الرابع.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار؟ لا يزال يتعين علينا إثبات أنفسنا. لا يمكننا الحديث عن استمرارية النتائج الإيجابية عندما نفوز بمباراتين متتاليتين".

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وأضاف "ديفيد مويس لديه فريق جيد وأظهروا جودتهم مرة أخرى. ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا".

وتابع "إذا قرر وست هام إقالة ديفيد مويس سأكون أقدم مدرب في الدوري الإنجليزي، لكني لا أرغب في ذلك، يجب أن يبقى مويس، إنه زميل رائع".

وأكمل "جاهزية معظم مهاجمي ليفربول؟ من المهم بالنسبة لنا تألق الجميع، ليس فقط من أجل تسجيل الأهداف ولكن من أجل الدفاع أيضا".

وأردف "نحن بحاجة إلى لاعبين يدافعون بشكل جماعي، ستشعر باستقرار الفريق إذا كان الجميع يدافع كوحدة واحدة".

وعن موقف المصابين، قال الألماني "روبرتو فيرمينو لن يشارك أمام وست هام، أتمنى أن يقترب من العودة نهاية هذا الأسبوع".

وأتم "سنرى حالة إبراهيما كوناتي في تدريب اليوم من أجل معرفة حظوظه في المشاركة أمام وست هام، فهو الوحيد بين اللاعبين الأساسيين الذي تحوم الشكوك حوله".

ويدخل ليفربول مواجهة وست هام بعدما فاز في المباراتين الأخيرتين، على ليدز يونايتد بنتيجة 6-1، وأمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2.

ليفربول وست هام يورجن كلوب
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