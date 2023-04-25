انسحاب ناميبيا من المنافسة على تنظيم أمم إفريقيا 2027

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

قررت حكومة دولة ناميبيا سحب الملف الخاص بها لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2027 بالاشتراك مع بوتسوانا.

جاء ذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي للتقدم بملفات طلبات استضافة بطولة الأمم الإفريقية.

وكانت حكومة ناميبيا عقدت اتفاقا مع جارتها بوتسوانا في العام الماضي للتقدم بملف مشترك لاستضافة أمم إفريقيا 2027.

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وينص هذا الاتفاق على أن التكاليف والأرباح سيتم تقسيمها بين بوتسوانا ونايمبيا بنسبة 40/60 على الترتيب.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن وزيرة الرياضة في ناميبيا أرسلت رسالة إلى نظيرها في بوتسوانا موضحة أن حكومة بلادها لن توفير المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي يجب تنفيذها في البلاد من أجل استضافة البطولة وقدرها 200 مليون دولار.

وذلك بسبب أن ناميبيا حاليا تعاني من جفاف شديد وتضطر إلى تعديل أولويات البلاد الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مستضيف بطولتي أمم إفريقيا في 2025 و2027 خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق فتح باب التقدم بطلبات استضافة أمم إفريقيا 2025 بعد سحب التنظيم من غينيا بعدما اعترفت الدولة أنها غير مستعدة لاستضافة هذا الحدث.

ورغم إنسحاب ناميبيا إلا أن بوتسوانا لا تزال مهمتة باستضافة البطولة وتنتظر فقط الحصول على الموافقات الحكومية لذلك.

وبخلاف بوتسوانا تسعى كل من السنغال وبوركينا فاسو وكينيا وتنزانيا إلى استضافة البطولة.

كأس أمم إفريقيا ناميبيا
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