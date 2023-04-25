رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه وست هام يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل صلاح هدفا في مرمى وست هام سيرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 135 هدفا، ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب هدافي فريقه عبر تاريخ المسابقة.

وبذلك سيتساوى صلاح مع هاري تشامبرز في المركز الخامس.

هذا الهدف المنتظر من صلاح سيجعله أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في شباك وست هام بكل المسابقات برصيد 10 أهداف، متساويا مع جون توشاك.

كما سيجعل وست هام ثالث أكثر الفرق التي هز صلاح شباكها، بالتساوي مع توتنام، خلف مانشستر يونايتد (12 هدفا) ومانشستر سيتي (11 هدفا).

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 27 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 298 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 183 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.