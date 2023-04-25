بسبب الأوضاع في السودان.. إجلاء الجهاز الفني لـ الهلال إلى فرنسا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

مؤتمر فلوران إيبينجي مدرب الهلال

أعلن نادي الهلال السوداني إجلاء الجهاز الفني للفريق الأزرق إلى فرنسا للحفاظ على سلامة أفراده.

يأتي ذلك بسبب الأوضاع الراهنة في السودان والاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكشف الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أفراد الجهاز الفني بالكامل بقيادة فلوران إيبينجي رحلوا إلى فرنسا.

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وذلك لأن جميع أفراد الجهاز الفني يحملون جوازات سفر فرنسية، وجاءت عملية سفرهم ضمن إجلاء فرنسا لرعاياها في السودان للحفاظ على سلامتهم.

وجاءت عملية إجلاء الجهاز الفني للهلال بواسطة السفارة الفرنسية في الخرطوم.

وودع الهلال السوداني منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعدما خسر من الأهلي في الجولة الأخيرة بثلاثية دون رد في القاهرة.

الهلال السوداني فلوران إيبينجي
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