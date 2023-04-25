اختطاف مهاجم منتخب ليبيا من قبل مسلحين في طرابلس

اختطفت جماعة من المسلحين محمد زعبية مهاجم فريق الاتحاد الليبي ومنتخب ليبيا.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن اللاعب الليبي تم اختطافه يوم الخميس الماضي أثناء تواجده في طرابلس وتم اخفائه في مكان غير معلوم حتى الآن.

وأن اللاعب تعرض للاختطاف من قبل عناصر مسلحة ولا تعرف عائلته حتى الآن مطالب الخاطفين من أجل إطلاق سراحه.

محمد زعبية البالغ من العمر 34 عاما يقضي حاليا فترة العلاج الطبيعي ولا يزال يعتمد على العكازين من أجل التحرك وذلك بعدما تعرض لإصابة قوية في القدم اليسرى خضع على إثرها لعملية جراحية في شهر فبراير الماضي.

وبحسب الصحيفة فإن عائلة محمد زعبية تناشد المسؤولين في ليبيا بالتدخل بشكل عاجل لإيجاد اللاعب وتحريره من الخاطفين.

وأكدت عائلة اللاعب أنها فقدت الاتصال به تماما منذ يوم الخميس الماضي ولا تعرف أي شيء عنه حتى الآن.

محمد زعبية لعب لعدة فرق عربية أبرزها الاتحاد الليبي والعربي القطري وشبيبة القبائل الجزائري ومولودية وهران والترجي التونسي.

وشارك محمد زعبية ضد مصر مع منتخب ليبيا في مباراتي تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.