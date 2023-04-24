تين هاج: فاران قد يعود من الإصابة قبل نهائي كأس الاتحاد

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

رافائيل فاران - مانشستر يونايتد وإشبيلية

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن إمكانية عودة رافاييل فاران لصفوف فريقه في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة في كاحل القدم والتي كان من المتوقع أن تبعده عن المتبقي من الموسم الجاري في مختلف البطولات.

وبسؤاله عن إصابة فاران قال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "توك سبورت" :"بالنسبة لنهائي الكأس، نعم فاران يمكنه العودة والمشاركة في المباراة".

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وتأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على برايتون بركلات الترجيح.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نهائي الكأس يوم 3 يونيو المقبل.

ويعاني مانشستر يونايتد في الوقت الحالي على مستوى الدفاع حيث يغيب عنه كل من فاران وأيضا المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

ويقود حاليا الثنائي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف دفاع مانشستر يونايتد.

رافاييل فاران مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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