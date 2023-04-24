تليجراف: بوكيتينو على وشك أن يصبح مدرب تشيلسي

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 20:16

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

اقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تولي منصب المدير الفني لتشيلسي بشكل دائم في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن المفاوضات التي بدأت الأسبوع الماضي بين تشيلسي والمدرب الأرجنتيني تسير بشكل جيد ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.

ومن المتوقع أن ينضم للطاقم الفني لـ بوكيتينو في تشيلسي 4 أفراد وهم خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو ومدرب حراس المرمى توني خيمينيز ونجله سيباستيانو خيمينيز.

أخبار متعلقة:
بعد فقدان الإبصار بنسبة 52% في إحدى عينيه.. إيتوجا يخضع لعملية جراحية تقرير: الموافقة على تخفيض راتبه فقط غير كافي لعودة أوباميانج إلى برشلونة زميله السابق يكشف مفاجأة: حلم صلاح أن يكون أسطورة ليفربول منذ 2015

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن ماوريسيو بوكيتينو أبهر مسؤولي تشيلسي خلال المفاوضات بينهما في ظل بحث النادي اللندني عن مدرب دائم يخلف جراهام بوتر في منصبه.

ويتولى فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي وقائده السابق مهمة تدريب النادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن بوكيتينو أخبر مالك تشيلسي تود بويلي رؤيته بوضوح بشأن النادي.

وأشار التقرير إلى أن بوكيتينو يملك كل هذا بالإضافة لمعرفته بالدوري الإنجليزي في ظل تدريبه سابقا لتوتنام.

وأكد التقرير أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا السابق حصل على إعجاب مسؤولي تشيلسي في بداية المفاوضات لكنه طلب بعض الأمور التي لم يتمكن النادي من تلبيتها.

وأوضحت الصحيفة أن تاريخ بوكيتينو مع توتنام الغريم التقليدي لتشيلسي لن يمثل مشكلة للنادي على الرغم من كون هذا الأمر يشغل بال المدرب الأرجنتيني لكنه حريص في العودة للعمل بالدوري الإنجليزي مجددا من خلال أحد الأندية الكبرى.

وكانت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان لكنها لم تُدم سوى موسم ونصف.

تشيلسي بوكيتينو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقرير: الموافقة على تخفيض راتبه فقط غير كافي لعودة أوباميانج إلى برشلونة زميله السابق يكشف مفاجأة: حلم صلاح أن يكون أسطورة ليفربول منذ 2015 زلزال سداسية نيوكاسل يطيح بـ ستيليني من تدريب توتنام أستون فيلا ينتظر رقما لم يتحقق منذ 40 عاما أمام فولام وكيله: إيمرسون رويال ملائم لـ ريال مدريد.. نريده في نادٍ ينافس على الألقاب ديلي ميل: ساليبا خارج مباراة أرسنال ضد سيتي.. ومخاوف كبرى بشأن إصابته ثلاثية جوارديولا الثانية.. 3 عقبات رئيسية أمام حلم مانشستر سيتي تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا
أخر الأخبار
ألكمار يفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب.. وبلال مظهر هدافا للمسابقة 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تليجراف: بوكيتينو على وشك أن يصبح مدرب تشيلسي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد فقدان الإبصار بنسبة 52% في إحدى عينيه.. إيتوجا يخضع لعملية جراحية 47 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الموافقة على تخفيض راتبه فقط غير كافي لعودة أوباميانج إلى برشلونة ساعة | ميركاتو
جنوب إفريقيا تترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027 ساعة | الكرة الإفريقية
زميله السابق يكشف مفاجأة: حلم صلاح أن يكون أسطورة ليفربول منذ 2015 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل النصر - تاليسكا يجاور رونالدو في الهجوم أمام الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين ساعة | السعودية
خبر في الجول - بعد سداد المبلغ بالكامل.. فيفا يخطر الزمالك بإغلاق قضية رعاية الجزيري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 2 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 3 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 4 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟