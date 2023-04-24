تليجراف: بوكيتينو على وشك أن يصبح مدرب تشيلسي

اقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تولي منصب المدير الفني لتشيلسي بشكل دائم في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن المفاوضات التي بدأت الأسبوع الماضي بين تشيلسي والمدرب الأرجنتيني تسير بشكل جيد ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.

ومن المتوقع أن ينضم للطاقم الفني لـ بوكيتينو في تشيلسي 4 أفراد وهم خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو ومدرب حراس المرمى توني خيمينيز ونجله سيباستيانو خيمينيز.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن ماوريسيو بوكيتينو أبهر مسؤولي تشيلسي خلال المفاوضات بينهما في ظل بحث النادي اللندني عن مدرب دائم يخلف جراهام بوتر في منصبه.

ويتولى فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي وقائده السابق مهمة تدريب النادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن بوكيتينو أخبر مالك تشيلسي تود بويلي رؤيته بوضوح بشأن النادي.

وأشار التقرير إلى أن بوكيتينو يملك كل هذا بالإضافة لمعرفته بالدوري الإنجليزي في ظل تدريبه سابقا لتوتنام.

وأكد التقرير أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا السابق حصل على إعجاب مسؤولي تشيلسي في بداية المفاوضات لكنه طلب بعض الأمور التي لم يتمكن النادي من تلبيتها.

وأوضحت الصحيفة أن تاريخ بوكيتينو مع توتنام الغريم التقليدي لتشيلسي لن يمثل مشكلة للنادي على الرغم من كون هذا الأمر يشغل بال المدرب الأرجنتيني لكنه حريص في العودة للعمل بالدوري الإنجليزي مجددا من خلال أحد الأندية الكبرى.

وكانت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان لكنها لم تُدم سوى موسم ونصف.