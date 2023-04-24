جنوب إفريقيا تترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 19:38

كتب : FilGoal

كأس العالم للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلقي 4 ملفات للترشح لتنظيم كأس العالم للسيدات 2027.

وفتح فيفا الباب أمام الملفات الراغبة في الترشح، وذلك خلال كونجرس 17 مايو الماضي.

وتقدّمت جنوب إفريقيا بملف الترشح، سعيًا لتكون أول دولة إفريقية تستضيف المسابقة.

وتعد جنوب إفريقيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة حتى اللحظة التي استضافت كأس العالم للرجال، كان ذلك في نسخة 2010.

وتشهد جنوب إفريقيا منافسة شرسة، إذ تقدمت بلجيكا وهولندا وألمانيا بملف مشترك.

كما تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بملف فردي كممثل عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأخيرًا، فقد تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع المكسيك، بملف مشترك عن قارة أمريكا الشمالية.

وتنظم الولايات المتحدة رفقة المكسيك كأس العالم 2026 للرجال مع تواجد كندا أيضًا كدولة ثالثة في التنظيم.

ويقام كأس العالم للسيدات 2023 الصيف المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.

وعرفت آسيا استضافة أول نسخة في 1991 عندما استقبلتها الصين.

ونظّمت الولايات المتحدة البطولة في نسختين متتاليتين عامي 1999 و2003.

وسبق لـ ألمانيا استضافة كأس العالم في 2011، فيما كانت فرنسا مستضيفة النسخة الأخيرة في 2019 التي توجت بها الولايات المتحدة.

جنوب إفريقيا
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