زميله السابق يكشف مفاجأة: حلم صلاح أن يكون أسطورة ليفربول منذ 2015

كشف ميكاه ريتشاردز لاعب منتخب إنجلترا السابق، عن سر بخصوص محمد صلاح الذي تزامل معه لفترة قصيرة عام 2015.

ولعب ريتشاردز معارًا من مانشستر سيتي إلى فيورنتينا في موسم 2014\2015، وبات صديقًا لـ صلاح الذي أعاره تشيلسي للفيولا وقتها.

وقال ريتشاردز في مقاله عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "حلم صلاح كان دائمًا أن يكون أسطورة لـ ليفربول".

وأضاف: "لعبت معه في فيورنتينا، وعندما كنا نخرج لشرب القهوة، كان يحدثني عن طموحه بالانتقال إلى ليفربول".

وتابع: "عندما ضمه ليفربول في 2017، أدركت على الفور أنه سيصير نجمًا، ولكني رغم ذلك فوجئت بعدد الأهداف الذي سجله".

وأكمل: "يحتاج 4 أهداف إضافية ليتجاوز جيرارد (186 هدفا) ويصير ضمن أفضل 5 هدافين تاريخيين لـ ليفربول".

وأتم: "لا أنصحكم بالرهان على عدم مقدرته على تحقيق ذلك حتى نهاية الموسم الجاري".

واشتهر ريتشاردز من فترة لعبه في سيتي بين 2005 و2014، إذ خاض معه 246 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 14.

واختتم ريتشاردز مسيرته في صفوف أستون فيلا بين 2015 و2019 دون نجاح يُذكَر.

لكن الفترة التي لا يتذكرها الكثيرون لـ ريتشاردز كانت وقتما لعب معارًا إلى فيورنتينا، وتزامل حينها مع صلاح.

وارتبط صلاح بعلاقة خاصة مع ريتشاردز، وماركوس ألونسو الذي كان متواجدًا في فيورنتينا أيضًا وقتها، بسبب إتقانهما اللغة الإنجليزية.

ويعد ريتشاردز (34 عامًا) حاليًا أحد أكثر محللي كرة القدم الإنجليزية شعبية.

ويظهر ريتشاردز في استوديو محطة CBS لتحليل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا رفقة تييري هنري، وجيمي كاراجير، في ضيافة دائمة لـ كيت أبدو.